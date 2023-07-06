Twitter'ın Yeni Rakibi Threads Nedir? Nasıl Kullanılır?

Twitter'ı kullanmaya devam etmek istemeyen sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı, Threads nedir sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda Meta'nın yeni sosyal medya hizmeti hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra pek çok kez tepki çeken kararın altına imza attı. Bu, Twitter benzeri uygulamalar sayısında artış yaşanmasına neden oldu. Yeni sunulan hizmetler arasında Threads de bulunuyor. Peki, Meta'nın yeni uygulaması Threads ne işe yarar?

Threads Nedir?

Instagram ekibi tarafından hazırlanan Threads, 500 karaktere kadar gönderi paylaşabilmenize imkân tanıyan metin tabanlı bir sosyal medya platformudur. Hizmet üzerinden en fazla 5 dakika uzunluğunda video paylaşılabiliyor. Videonun yanı sıra bağlantı ve fotoğraf da yayımlamak mümkün.

Popüler hizmette diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan gönderileri beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bunların yanı sıra gönderilere yorum yapabilmeniz de mümkün. Uygulama, Instagram hesabına bağlıdır. Dolayısıyla bir Threads gönderisini Instagram hikayenizde kolayca paylaşabilirsiniz.

Hizmetin ana sayfasında takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı gönderilerin yanı sıra takip etmediğiniz hesapların paylaşımları da bulunuyor. Ana sayfada yer alan bir hesabı takip etmek için profil simgesine basılı tutmanız ve "Takip et" seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Threads Ne İşe Yarar?

Threads, insanların herhangi bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşabilmesini sağlıyor. Kullanıcıların yaşanan gelişmelerden kolayca haberdar olabilmesine imkân tanıyan uygulamada tıpkı Twitter'daki gibi takipçi sistemi de bulunuyor. Bu sayede paylaştığı içerikleri beğendiğiniz hesapları takip edebilirsiniz.

Threads Nasıl Kullanılır?

Threads uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın.

"Instagram ile Giriş Yap" seçeneğini seçin.

Instagram hesap bilgilerinizi girin.

"Giriş yap" butonuna basın.

"Instagram'dan aktar" seçeneğini seçin.

"Herkese açık profil" veya "Gizli profil" seçeneğine dokunun.

Listeden istediğiniz hesapları takip edin.

"Threads'e Katıl" butonuna basın.

Kalp simgesinin solundaki simgeye dokunarak paylaşım yapabilirsiniz.

Threads'in mobil uygulaması Android ve iOS cihazlar için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. İndirme ve yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra Instagram hesabınız ile hizmete giriş yapmanız gerekiyor. Eğer Instagram hesabınız yoksa Threads'i kullanamazsınız.

Metin tabanlı sosyal medya platformunda profil oluştururken mevcut Instagram profilinizdeki biyografi bilgilerini ve profil fotoğrafını içe aktarma imkânı da tanıyor. Bunun için "Instagram'dan aktar" butonuna basmanız ve ekrandaki talimatları uygulamanız yeterlidir.

Hizmete giriş yaptıktan sonra kalp simgesinin sol kısmında yer alan simgeye dokunarak gönderi paylaşabilirsiniz. Kalp simgesine dokunduğunuzda ise "Yanıtlar", "Bahsetmeler" ve "Doğrulanmış" sekmeleri üzerinden çeşitli bilgilere erişebilirsiniz.

Eğer Meta'nın metin tabanlı sosyal medya uygulamasından memnun kalmadıysanız ve artık kullanmaya devam etmek istemiyorsanız Threads hesabını silmek için Instagram hesabınızı da silmeniz gerekiyor.

Yeni sosyal medya platformu Threads hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca Threads'te Tamindir hesabını takip etmeyi unutmayın.