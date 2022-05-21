Aero Instagram (AeroInsta) Nedir, Güvenilir mi, Nasıl İndirilir?

Aero Instagram (AeroInsta) nedir, güvenilir mi, özellikleri neler? Bu ve buna benzer soruları merak eden sosyal medya kullanıcıları için detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atarak söz konusu hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, ilk olarak 2010 yılında kullanıma sunuldu ve yıllar içerisinde gün içinde en fazla vakit geçirilen sosyal medya hizmetlerinden bir tanesi haline geldi. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram, pek çok özelliği içerisinde barındırıyor.

Popüler sosyal medya platformunda her ne kadar çeşitli özellikler yer alsa da kullanıcıların tamamının ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Sosyal medya uygulamasının sunduğu özelliklerin yetersiz olduğunu düşünen kullanıcılar, üçüncü taraf hizmetlere yöneliyor.

Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine olanak tanıyan sosyal medya platformu için geliştirilen pek çok üçüncü taraf uygulaması yer alıyor. Bu hizmetler arasında AeroInsta ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu zamana kadar söz konusu hizmet ile karşılaşmış olma ihtimaliniz yüksek.

AeroInsta APK hizmeti ile karşılaşan kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamasının tam olarak ne işe yaradığını ve ne gibi özellikler sunduğunu merak edebilir. Hazırladığımız yazıda bu konu ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Aero Instagram (AeroInsta) Nedir?

AeroInsta, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasında yer almayan özellikleri sunan üçüncü taraf uygulamasıdır. Reklamsız sosyal medya deneyimi sunan uygulamada beğenilen gönderileri gizleme, gönderileri indirme ve mesajlarda okundu bilgisini gizleme dahil olmak üzere çeşitli özellikler mevcut.

Aero ınstagram Özellikleri Neler?

Beğenilen gönderileri gizleme

Gönderileri indirme

Hikayelere gizlice bakabilme

"Yazıyor" bilgisini gizleme

Mesajlarda okundu bilgisini gizleme

Hikayeleri ve Videoları otomatik sesli başlatma

Instagram’ın veri toplamasını engelleme

Kullanıcıların takip edip etmediğini kolayca öğrenme

Reklamsız deneyim sunma

Aero Instagram APK, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için birçok özellik sunuyor. Bu özelliklerin büyük kısmı Instagram isimli görüntü tabanlı sosyal medya platformunda bulunmuyor. Bu nedenden dolayı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı orijinal Instagram uygulaması yerine söz konusu hizmeti kullanmayı tercih ediyor.

Yukarıda yer alan listede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından kullanılan popüler üçüncü taraf uygulamasının sunduğu özellikler bulunuyor. Söz konusu özellikler hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Beğenilen Gönderileri Gizleme

Çok sayıda kişi tarafından kullanılan popüler üçüncü taraf uygulaması, görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinde daha önce beğendiğiniz fotoğrafları ve videoları akışınızdan gizleyebilmenize imkân tanıyor.

2. Gönderileri İndirme

Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan üçüncü taraf hizmetinde gönderileri indirebilme imkânı bulunuyor. Bu özellik sayesinde görüntü tabanlı sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan hikayeleri, gönderileri, IGTV ve Reels videolarını çok pratik bir şekilde indirebilirsiniz. Bu sayede içerikleri indirebilmek için uğraşmanıza gerek kalmaz.

3. Hikayelere Gizlice Bakabilme

Gün içerisinde kullanıcıların en fazla vakit geçirdiği bölümlerden bir tanesi Hikayelerdir. Instagram’da yoğun bir şekilde kullanılan bir özellik olan Hikayeler üzerinden paylaştığınız gönderilere hangi kullanıcıların baktığını görebiliyorsunuz. Bazı kullanıcılar ise Hikayelere gizli bir şekilde bakabilmeyi istiyor.

Instagram’ın orijinal sürümünde Hikayelere gizli bir şekilde bakabilmenin bir yolu mevcut değil ancak AeroInstaAPK, bu imkânı kullanıcılarına sunuyor. Üçüncü taraf hizmeti sayesinde Hikayelere gizlice bakabilmeniz mümkün.

4. "Yazıyor" Bilgisini Gizleme

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformunda Direkt Mesaj (DM) özelliği yer alıyor. Bu işlev aracılığı ile diğer kişilerle iletişim kurabiliyorsunuz. Sohbet penceresinde mesaj yazarken karşı tarafta "Yazıyor" şeklinde bir ifade yer alır.

Üçüncü taraf uygulaması, "Yazıyor" bilgisini gizleyebilme imkânı sunuyor. Bu sayede sohbet penceresinde mesaj yazarken karşı taraf o esnada yazı yazdığınızı göremez.

5. Mesajlarda Okundu Bilgisini Gizleme

Sosyal medya hizmetinde DM üzerinden atılan mesajın okunup okunmadığı anlaşılabiliyor. Bu, bazı kullanıcıların pek hoşuna gitmiyor. AeroInsta APK ise kullanıcılara mesajlarda okundu bilgisini gizleyebilme olanağı tanıyor. Bu özellik sayesinde okundu bilgisi kapatılabiliyor.

6. Hikayeleri ve Videoları Otomatik Sesli Başlatma

AeroInsta, hikayeleri ve videoları otomatik olarak sesli başlatıyor. Böylelikle kullanıcıların gönderileri sesli izleyebilmek için ek bir işlem yapmasına gerek kalmıyor.

7. Instagram’ın Veri Toplamasını Engelleme

Söz konusu hizmetin sunduğu özellikler arasında Instagram’ın veri toplamasını engelleme de yer alıyor. Üçüncü taraf uygulaması, sosyal medya hizmetinin kullanıcılar hakkında veri toplamasını engelleyebiliyor.

8. Kullanıcıların Takip Edip Etmediğini Kolayca Öğrenme

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen üçüncü taraf uygulamasında kullanıcı deneyimini iyileştiren bir özellik daha mevcut. Hizmet sayesinde bir kullanıcının profilini ziyaret ederek sizi takip etmediğini çok pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz.

9. Reklamsız Deneyim Sunma

Üçüncü taraf uygulaması üzerinden Instagram reklamları ile karşılaşmazsınız. Hizmet, sosyal medya platformunun reklamlarını kaldırır. Böylelikle reklamsız bir sosyal medya deneyimi sunar.

Aero Instagram Güvenilir mi?

AeroInsta APK, resmi Instagram uygulaması değildir. Bu sebepten ötürü AeroInsta dahil olmak üzere üçüncü taraf uygulamalarından için güvenli olup olmadığını söylemek pek uygun değildir. Hizmetin internet sitesinde uygulamanın kullanıcıların hesapları ve cihazları ile ilgili herhangi bir veri depolamadığı veya paylaşmadığı belirtiliyor.

Üçüncü taraf uygulamasına güvenip güvenmemek tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Tamindir ve editörleri bu konuda sorumluluk kabul etmiyor.

Aero Instagram İndir İşlemi Nasıl Yapılır?

Hizmetin resmî sitesini ziyaret edin.

"AeroInsta’yı İndir" butonuna basın.

Karşınıza çıkan iki seçenekten bir tanesini seçin.

İndirme bağlantısına tıklayın.

Popüler üçüncü taraf uygulaması Aero Instagram APK dosyasını indirebilmeniz için birkaç adımı sırası ile uygulamanız gerekiyor. Bunun için ilk olarak hizmetin resmî internet sitesini görüntüleyin. Siteyi açtıktan sonra "AeroInsta’yı İndir" butonuna basın.

Söz konusu butona basmanız halinde bir sayfa açılacak. Açılan sayfada "1 Numaralı Paket" ve "2 Numaralı Paket" olmak üzere iki farklı seçenek göreceksiniz. Eğer ilk seçeneği seçerseniz orijinal Instagram uygulamasını cihazınızdan kaldırmanız gerekir. İkinci seçeneği seçerseniz orijinal Instagram uygulamasını kaldırmanıza gerek kalmaz.