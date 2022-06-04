Subway Surfers Hikayesi Gerçek mi?

Geçtiğimiz yıllarda Subway Surfers, hikayesi ile gündeme gelmişti. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan oyuna dair ortaya atılan iddia, çok sayıda kişinin üzülmesine neden olmuştu. Peki, başarılı oyuna ilişkin ortaya atılan iddia doğru mu? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Sosyal medya platformlarında zaman zaman oldukça ilginç birtakım iddialar ortaya atılıyor. Bu iddiaların bazıları doğru çıkarken büyük bir kısmı ise asılsız çıkıyor. Geçtiğimiz senelerde popüler mobil oyunla da ilgili bir iddia ortaya atılmıştı.

Ortaya atılan trajik iddia, dünya genelinde çok fazla sayıda kişinin üzülmesine yol açmıştı. İddiaya göre popüler mobil oyun, korkunç bir kazadan ilham alınarak geliştirilmişti. Peki, sosyal ağ üzerinden ileri sürülen bu iddia asılsız mı, yoksa doğru mu?

Subway Surfers Nedir?

Kiloo ve SYBO Games tarafından geliştirilen Subway Surfers 2013 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Sonsuz koşu türündeki oyun, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu.

Söz konusu yapım, standart bir sonsuz koşu türünde bir yapım olmasına rağmen çok yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Öyle ki Subway Surfers, 2019 yılında yani yayımlandıktan sadece 6 yıl sonra 1 milyar kullanıcı barajını aşarak büyük bir başarının altına imza attı.

Unity oyun motoru ile geliştirilen yapımın bu kadar beğenilmesinde başarılı oynanış sistemi ve eğlenceli oyun yapısı büyük bir rol oynuyor. Oyunun grafikleri ise standart bir sonsuz koşu oyunlarına göre çok daha iyi durumda.

Sonsuz koşu oyunu, çıktığı dönem başarılı oynanış mekaniği, eğlenceli oyun yapısı ve kaliteli grafikler ile ön plana çıkarken geçtiğimiz yıllarda oldukça trajik bir iddia ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada paylaşılan iddianın doğru olup olmadığı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Subway Surfers Hikayesi Nedir?

Başarılı mobil oyunda bir çocuğu kontrol ediyoruz. Oyundaki amacımız ise kaykaycı çocuk ile tren raylarının üzerinde engellere çarpmadan en yüksek puanı elde etmek. Ortaya atılan iddia ise oyunda kontrol ettiğimiz kaykaycı çocuk ile ilgili.

Geçtiğimiz yıllarda bir sosyal medya kullanıcısı, tüm dünyada büyük popülerliğe sahip olan sonsuz koşu oyununun hikayesi ile ilgili bir iddia ortaya attı. İddiaya göre bir çocuk tren raylarının üzerinde paten yaparken korkunç bir kaza meydana geldi.

Tren çarpması sonucunda hayatını kaybeden çocuğun babası, meydana gelen trajik kazanın ardından bir oyun geliştirdi. Bu oyun ise Subway Surfers'tan başkası değildi. Geliştirici yani çocuğun babası, oyunun konseptini söz konusu kazadan ilham alarak oluşturdu.

Oyunun tren raylarının üzerinde geçmesi ve paten veya kaykay yapan bir çocuğun yer alması, bu kazaya dayanıyor. Peki, oyun gerçekten de çocuğun babası tarafından bu kazadan ilham alınarak mı geliştirildi?

Sosyal medya platformlarında gün içerisinde ortaya atılan iddiaların büyük bir kısmı gibi bu iddia da asılsızdır. Yani gerçekte böyle bir kaza meydana gelmedi ve bununla birlikte çocuğun babası bu kazayı ilham alarak bir oyun geliştirmedi.

Twitter üzerinden paylaşılan tweet, kısa sürede oldukça yüksek etkileşim aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından muhtemelen etkileşim alma amacıyla uydurulan bu iddia, çok sayıda insanın üzülmesine yol açtı.

Sonuç olarak Subway Surfers'ın ortaya çıkmasında herhangi bir trajik olay etkili olmadı. SYBO CEO'su Mathias Gredal, 2018 yılında oyunun nasıl ortaya çıktığına dair önemli bir bilgi paylaştı. Gredal, söz konusu yapımın SYBO'nun kurucularının bir animasyon kursuna başlaması ile doğduğunu belirtti.

Gredal, Subway Surfers'ın ilham kaynağının moda, kaykay kültürü, müzik ve sokak sanatı gibi unsurlar olduğunu ifade etti. Hatta oyunun resmî Twitter hesabı üzerinden oyunun sokak kültüründen ilham alınarak geliştirildiğine yönelik bir tweet de atıldı.

Yani paylaşılan bilgilere göre ortada trajik bir kaza bulunmuyor. Dolayısıyla bir sosyal medya kullanıcısı tarafın ortaya atılan söz konusu iddia da asılsız. Bu örnekten oldukça önemli bir çıkarım yapmamız gerekiyor.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan her iddiaya inanmamalısınız. Sosyal ağlarda paylaşılan iddiaların bazıları doğru çıkarken büyük bir kısmı ise asılsız çıkıyor. Bu sebepten ötürü sosyal medyada gördüğünüz her iddiayı veya bilgiyi araştırarak birkaç kaynak ile doğrulamanız gerekir.

Subway Surfers APK İndir

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Açılan sayfadaki "İndir" butonuna basın.

İndirme işlemi başlayacaktır.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde uzun süre boyunca oynanan Subway Surfers, popülerliğini hâlâ devam ettiriyor. Subway Surfers APK sürümünü indirmek için yukarıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Söz konusu bağlantıya tıklamanız hâlinde bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden "İndir" butonuna basabilirsiniz. Bu adımı uyguladığınız takdirde indirme işlemi başlayacaktır. İndirme sona erdikten sonra APK dosyasının üzerine dokunarak yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Daha önce APK dosyası yüklemediyseniz, bazı adımları uygulayarak cihazınızın APK dosyalarına izin vermesini sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla APK dosyası yükleme işlemine geçmeden önce ilk olarak cihazınızın ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Ayarlar sayfasında yer alan Güvenlik kategorisine girin. Bu işlemin ardından karşınıza çeşitli seçenekler çıkacak. Bu seçenekler arasından "Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver" seçeneğini seçin. Söz konusu seçeneği aktif hâle getirdikten sonra APK dosyalarını sorunsuz bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Bu yazıda tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sonsuz koşu oyununun hikayesini ve nasıl indirileceğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.