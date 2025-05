Dört arkadaşınızla oynayabileceğiniz The Break-In, oyunculara eğlenceli bir hırsızlık deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 57 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Break-In, her şeyi çalan hırsızın yerine geçebildiğiniz bir suç simülatörüdür. Gece evlere girin, gördüğünüz her şeyi toplayın ve aracınıza yükleyin. Çaldığınız her eşyayı satabilir ve kazanç sağlayabilirsiniz. Ayrıca, The Break-In oyununu hem VR hem de standart modda oynayabilirsiniz.

Hedefiniz, en değerli ekipmanları çalmak ve satarak kazanç sağlamaktır. Oyundaki her bir hırsızın farklı özellikleri bulunmaktadır. Arkadaşlarınızı koruyan bir gardiyan olabilir, dijital eşyaları hackleyebilir, kamyonete eşya yükleyebilir veya sinsi bir sızmacı olabilirsiniz.

The Break-In İndir

The Break-In, oyunculara her seviyede farklı bir oyun deneyimi sunmaktadır. Rastgele seviye üretimi sayesinde girdiğiniz her görevde farklı bir evle karşılaşacak ve her ev için farklı plan yapmanız gerekecektir.

Evlere girmek için merdiven kullanabilir ve pencerelerden girebilirsiniz. Tüm bunları yaparken sizi birinin izlemediğine emin olun ve pencerenin arkasına iyi bakın.

Siz de The Break-In indirin ve bilgisayarlarınızda harika bir hırsızlık simülatörü deneyimleyin!

The Break-In Sistem Gereksinimleri