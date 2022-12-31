En İyi Keanu Reeves Filmleri

Keanu Reeves, filmleri ile tüm dünyada oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Peki, 58 yaşındaki oyuncunun yer aldığı en başarılı filmler hangileri? Bu yazıda çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen yapımları bir arada topladık.

Oyunculuğa Hanging In adlı yapım ile adım atan Keanu Reeves, bu zamana kadar pek çok filmde yer aldı. Bu filmlerin bazıları büyük bir başarı elde ederken bazıları ise beklentilerin altında kaldı. Bu yazıda dünyaca ünlü oyuncunun en başarılı filmlerini sıraladık.

Keanu Reeves Filmleri Listesi

John Wick

The Matrix

Speed

Replicas

Exposed

Constantine

Point Break

Sweet November

The Devil's Advocate

Bill & Ted Face the Music

Yukarıda en iyi 10 Keanu Reeves filmi yer alıyor. Listede bulunan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca en iyi Henry Cavill filmleri listesine de göz atabilirsiniz.

John Wick

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen ve dahası

Eski bir tetikçi olan John Wick'in köpeği, gangsterler tarafından öldürülür. Wick, bunun üzerine intikam almak için gangsterlerin peşine düşer. Yüksek aksiyon düzeyine sahip olan filmi BluTV üzerinden izleyebilirsiniz. 2014 yılında vizyona giren film 1 saat 41 dakika uzunluğunda.

The Matrix

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve dahası

1999 yılında vizyona giren The Matrix, dünya çapında oldukça büyük bir popülerlik elde etti. 63 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 465 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı. 2 saat 16 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Lana Wachowski ve Lilly Wachowski üstlendi.

Speed

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock ve dahası

Jack Traven isimli genç polis memuru, hızı 80 km'nin altına inerse patlayacak olan otobüsteki yolcuları kurtarmaya çalışır. Yönetmenliğini Jan de Bont'un üstlendiği filmin senaristliğini Graham Yost yaptı. 1994 yılında vizyona giren film 1 saat 56 dakika uzunluğunda.

Replicas

IMDb Puanı: 5,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch ve dahası

2018 yılında vizyona giren Replicas (Replikalar) isimli filmde bir bilim insanı, meydana gelen bir trafik kazası sonucunda kaybettiği ailesini geri getirmeye çalışır. Dram, bilim kurgu ve gerilim türündeki film 1 saat 47 dakika uzunluğunda.

Exposed

IMDb Puanı: 4,3

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Ana de Armas, Keanu Reeves, Christopher McDonald ve dahası

Bir dedektif, ortağının ölümünün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Yönetmenliğini ve senaristliğini Gee Malik Linton'ın üstlendiği film 2016 yılında vizyona girdi. Suç, dram ve gizem türündeki film 1 saat 42 dakika uzunluğunda.

Constantine

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou ve dahası

2005 yılında vizyona giren filmde John Constantine isimli bir iblis avcısı, kız kardeşinin ölümünü soruşturan polise yardımcı olurken cehennemle ilgili bir komplonun ortasında kalır. Yönetmenliğini Francis Lawrence'ın yaptığı film 2 saat uzunluğunda. Filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Point Break

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey ve dahası

Keanu Reeves filmleri arasında yer alan Point Break (Kırılma Noktası), suçluları yakalamak için kılık değiştiren bir FBI ajanının hikâyesini konu alıyor. Aksiyon, suç ve gerilim türündeki film 2 saat 2 dakika uzunluğunda. 1991 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Kathryn Bigelow üstlendi.

Sweet November

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: PG-13

Oyuncular: Keanu Reeves, Charlize Theron, Jason Isaacs ve dahası

Sweet November (Kasımda Aşk Başkadır), Nelson Moss ile Sara Deever'in hikâyesini konu alıyor. 2001 yılında vizyona giren Kasımda Aşk Başkadır'ın yönetmenliğini Pat O'Connor yaptı. Romantik ve dram türündeki film 1 saat 59 dakika uzunluğunda.

The Devil's Advocate

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron ve dahası

Bir hukuk şirketinin teklifini kabul eden genç avukatın hayatı kısa süre sonra cehenneme döner. Yönetmenliğini Taylor Hackford'un üstlendiği film 1997 yılında vizyona girdi. Dram, gizem ve gerilim türündeki film 2 saat 23 dakika uzunluğunda. Filmi dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Bill & Ted Face the Music

IMDb Puanı: 5,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Keanu Reeves, Alex Winter, Kristen Schaal ve dahası

Yönetmenliğini Dean Parisot'un üstlendiği Bill & Ted Face the Music (Bill ve Ted'in Maceraları 3), zaman yolculuğu yapabilen Ted ve Bill isimli iki arkadaşın maceralarını konu alıyor. 2020 yılında vizyona giren film 1 saat 31 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda Keanu Reeves filmleri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı film hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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