The Finals’ın açık betasının sonuna geldik. Pek çok kişi oyunu oynadı ve iyi kötü bir izlenime sahip olabildik. Oldukça yüksek tempolu bir aksiyon sunan The Finals görsel olarak da fizik olarak da son derece iddialı bir yapım.

Tamamen yıkılabilir çevrenin bulunduğu bu oyunda yapıların pek çoğu neredeyse tamamen yıkılabiliyor. Oyuna büyük bir hareket katan bu sistem oyuncular tarafından epey beğenilmiş gibi duruyor. Görsel olarak da iyi denilebilecek bir seviyede olan The Finals sistem gereksinimleri bakımından nasıldır acaba? Pek çok kişinin bu soruyu sorduğunu duyar gibiyiz.

Biz de sizler için The Finals’ın sistem gereksinimlerini aşağıda paylaştık. Eğer oyun çıkış yaptığı zaman oynamak istiyorsanız aşağıda belirtilen gereksinimleri karşıladığınızdan emin olun.

The Finals Sistem Gereksinimleri

The Finals Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5 6600K / AMD Ryzen 5 1500

: Intel Core i5 6600K / AMD Ryzen 5 1500 Bellek : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580

: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580 Depolama: 15 GB

The Finals Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT Depolama: 15 GB

The Finals rekabetçi bir FPS oyunu ve oyunu akıcı bir şekilde oynamanız son derece önemli. The Finals sistem gereksinimleri bizden aşırı bir şey talep etmiyor. Orta halli pek çok PC The Finals’ı 60 karede rahatça çalıştıracaktır diye düşünüyoruz.

The Finals Kaç GB?

Oyunun açık betadaki boyutu yalnızca 15 GB idi. Günümüz oyunlarını düşündüğümüz zaman 15 GB oldukça makul bir sayı. Tam sürüme geçildiği zaman oyunun boyutu elbette artacaktır ancak çok fazla olacağını da düşünmüyoruz.

The Finals sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız The Finals’ı kaldırmaya yetiyor mu? The Finals’ı oynamayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.