PC Building Simulator Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Bilgisayar toplamaktan ve bilgisayar parçaları ile ilgilenmekten hoşlanıyor musunuz? O zaman PC Building Simulator tam size göre bir oyun. Simülasyon oyunları içerisindeki en başarılı yapımlardan biri olan PC Building Simulator size hayalinizdeki PC’yi yaratma imkanı sunuyor.

Bilgisayar toplama işlemi oldukça zor ve kafa karıştırıcı olabiliyor. Hele ki bu işlem oldukça detaylı bir simülasyon haline getirildiyse çok eğlenceli olmakla beraber anlaması güç de olabiliyor. Dil bariyerine takılmadan bu oyunu oynamak istiyorsanız PC Building Simulator Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Şanslıyız ki çevirmen ekipler PC Building Simulator’ı Türkçe’ye çevirmişler. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de PC Building Simulator’ı Türkçe oynayabilirsiniz.

PC Building Simulator Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle PC Building Simulator Türkçe yama dosyasını indirin.

1.6.5 ya da 1.7 sürümünden size uygun olanı indirin.

İndirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Dosyanın içinden çıkan .exe uzantılı uygulamaya çift tıklayın.

uzantılı uygulamaya çift tıklayın. “ Seç ” yazısına tıklayın ve oyunun kurulu olduğu dizini seçin.

” yazısına tıklayın ve oyunun kurulu olduğu dizini seçin. Seçiminizi yaktıktan sonra kurulum işlemine başlayın.

Yapmanız gerekenler bu kadar. PC Building Simulator Türkçe yama kısa bir süre içerisinde yüklenmiş olacak.

PC Building Simulator Hakkında

Claudiu Kiss tarafından geliştirilen ve The Irregular Corporation tarafından yayınlanan PC Building Simulator 2019 yılında piyasaya sürüldü. Simülasyon oyunları içerisinde oldukça eşsiz bir oyun olma özelliği taşıyan PC Building Simulator oldukça sürükleyici bir simülasyon deneyimi sunuyor.

PC Building Simulator aynı zamanda eğitici bir oyun. PC toplama işleminin ne kadar kafa karıştırıcı ve zorlu bir süreç olduğunu zamanında bu işe girişmiş herkes çok iyi bilir. Eğer PC donanımları hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız PC Building Simulator sizin için çok faydalı bir oyun olabilir.

PC Building Simulator Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bilgisayar toplamaktan keyif alıyor musunuz? PC Building Simulator’ın Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.