The Casting of Frank Stone

The Casting of Frank Stone, sürükleyici hikayeye sahip olan bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

3 Eylül 2024 tarihinde çıkış yapacak olan The Casting of Frank Stone, ilgi çekici grafiklere sahip olan bir hikayeli korku oyunudur. Şiddet dolu bir kasaba olan Cedar Hills'teki gizemi çözün ve karşınıza çıkan olaylara karşı mücadele edin.

Hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığı bu hikayede, birbirine bağlı orijinal karakterlerin kaderini belirleyeceksiniz. Verdiğiniz her karar oyunun kaderine doğrudan etki edecektir. Nefes kesici korkularla dolu olan The Casting of Frank Stone, sinematikten hikaye anlatımına, ürpertici anlardan kaynak yönetimine kadar her şeyi içerisinde barındırmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra halihazırda satışta olmayan The Casting of Frank Stone, demo sürümüyle Steam sayfasında yerini almış durumdadır. Eğer siz de oyunu erkenden deneyimlemek istiyorsanız, ana oyunun küçük bir kısmını demo sürümü sayesinde oynayabilirsiniz.

The Casting of Frank Stone İndir

Etrafınızda bulunan arkadaş grubunuzla birlikte kasabanın gizemini çözün ve hikayede ilerlemeye çalışın! Siz de The Casting of Frank Stone indirerek, sürükleyici bir kabusa adım atabilirsiniz.

The Casting of Frank Stone Sistem Gereksinimleri