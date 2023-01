Naruto İzleme Sırası Nedir?

Popüler anime dizisine başlamak isteyen çoğu kişi, Naruto izleme sırası nasıl olmalı sorusunun yanıtını merak ediyor çünkü hikâyeyi anlamak için dizinin yanı sıra bazı içerikleri de izlemek gerekiyor. Hazırladığımız rehberde söz konusu yapımı hangi sırayla izlenmesi gerektiğini açıkladık.

İlk olarak 2002 yılında yayımlanmaya başlayan Naruto isimli anime dizisi 2007 yılında sona erdi. Aksiyon ve macera türündeki dizi, insanlar tarafından onaylanmak isteyen Naruto Uzumaki isimli genç ninjanın maceralarını konu alıyor.

Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle gelen diziyi henüz izlememiş olan kişiler, söz konusu yapımın hangi sırayla izlenmesi gerektiğini merak ediyor. Peki, Naruto hangi sırayla izlenir? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık.

Naruto İzleme Sırası Nasıl Olmalı?

Naruto 1-105 bölümleri

Ninja Clash in the Land of Snow (film)

Naruto 106-160 bölümleri

Legend of the Stone of Gelel (film)

Naruto 161-196 bölümleri

Guardians of the Crescent Moon Kingdom (film)

Naruto Shippuden 1-23 bölümleri

Naruto Shippuden (film)

Naruto Shippuden 24-70 bölümleri

Naruto Shippuden the Movie: Bonds (film)

Naruto Shippuden 71-121 bölümleri

Naruto Shippuden the Movie: The WIll of Fire (film)

Naruto Shippuden 122-169 bölümleri

Naruto Shippuden the Movie: The Lost Tower (film)

Naruto Shippuden 170–221 bölümleri

Naruto Shippuden the Movie: Blood Prison (film)

Naruto Shippuden 222-271 bölümleri

Naruto Shippuden the Movie: Road to Ninja (film)

Naruto Shippuden 272-479 bölümleri

The Last: Naruto the Movie (film)

Boruto: Naruto the Movie (film)

Boruto: Naruto the Movie - The Day Naruto Became the Hokage (film)

Boruto: Naruto Next Generations

Naruto Spin-Off: Rock Lee and His Ninja Pals

En iyi anime dizileri arasında yer alan Naruto'ya başlamak istiyorsanız hikâyeyi tam olarak anlayabilmek için tüm bölümleri peşpeşe izlememeniz gerekiyor. Bunun yerine bazı bölümlerin ardından aynı evrende geçen çeşitli filmler izlemelisiniz.

İlk olarak anime dizisinin ilk 105 bölümünü izleyin. Bu bölümleri izledikten sonra 2004 yılında çıkan Ninja Clash in the Land of Snow isimli filmi izlemeniz gerekiyor. Ardından dizinin 106. bölümden 160. bölüme kadar izleyin.

160. bölümden sonra Legend of the Stone of Gelel isimli yapıma göz atın. Filme göz attıktan sonra popüler dizinin 161-196 bölümlerini izleyin. Daha sonra Guardians of the Crescent Moon Kingdom isimli yapımı izlemeniz gerekiyor. Sıralamanın tamamına yukarıda yer alan listeden göz atabilirsiniz.

Bu yazıda dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Naruto'nun hangi sırayla izlenmesi gerektiğini açıkladık. Rehberimizde bulunan sıralama ile söz konusu yapımı izleyebilirsiniz.

Ayrıca anime türünü seven oyuncular için birbirinden başarılı oyunlar bulunuyor. Eğer bunların neler olduğunu merak ediyorsanız en iyi anime oyunları listesini inceleyebilirsiniz. Beğendiğiniz oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.