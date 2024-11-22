Emma Stone, modern sinemanın en parıltılı yıldızlarından biri olarak kendine sağlam bir yer edinmiş, zarif oyunculuğu ve enerjik varlığıyla tanınan bir isimdir. Arizona doğumlu güzeller güzeli Emma, tam adıyla Emily Jean Stone, 6 Kasım 1988 doğumludur. Kariyerine genç yaşlarda televizyon projeleriyle adım atmış olsa da asıl çıkışını sinema dünyasında yapmıştır. Biz de sizler için en iyi Emma Stone filmlerinden bir liste hazırladık.

Zeka dolu mizah anlayışı, güçlü dramatik yetenekleri ve sahneye hakimiyeti ile dikkat çeken oyuncu, birçok unutulmaz performansa imza atmıştır. Gelin Emme Stone’un en iyi filmlerine ve büyüleyici karakterlerine kronolojik bir yolculuk yapalım.

Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Emma Stone Filmleri

Superbad (2007)

Easy A (2010)

The Help (2011)

Crazy, Stupid, Love. (2011)

Gangster Squad (2013)

Birdman (2014)

La La Land (2016)

The Favourite (2018)

Cruella (2021)

Poor Things (2023)

Superbad (2007)

Greg Mottola'nın yönettiği bu gençlik komedisinde Emma Stone ilk büyük sinema deneyimlerinden birini yaşıyor. Lise öğrencilerinin bir partiye alkol getirmek uğruna giriştikleri maceraları konu alan bu filmde Emma Stone, Jules adlı karakteriyle dikkat çekiyor. Göz alıcı performansı, kariyerinin ilerleyen yıllarında nasıl bir yıldız haline geleceğinin sinyallerini veriyor.

Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular : Jonah Hill, Michael Cera, Emma Stone

: Jonah Hill, Michael Cera, Emma Stone IMDB Puanı: 7.6

Easy A (2010)

Emma Stone’un adını büyük kitlelere duyurduğu bu film, lise hayatını mizahi bir dille ele alan bir komedi-dramadır. Haksız yere bir dedikoduya maruz kalan Olive karakterini canlandıran Emma Stone, zekice diyalogları ve sahne hakimiyetiyle adeta parlıyor. Bu rolü ona ilk Altın Küre adaylığını kazandırmıştır.

Tür : Komedi, Dram

: Komedi, Dram Oyuncular : Emma Stone, Amanda Bynes, Penn Badgley

: Emma Stone, Amanda Bynes, Penn Badgley IMDB Puanı: 7.0

The Help (2011)

Emma Stone, 1960’lar Amerika’sında geçen bu dramatik filmde Skeeter adlı genç bir gazeteciye hayat veriyor. Irkçılık ve eşitsizlik temalarını ele alan bu yapımda Emma Stone, kadın dayanışmasını güçlü bir şekilde temsil ediyor.Bu yapım hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not almıştır.

Tür : Dram

: Dram Oyuncular : Viola Davis, Emma Stone, Octavia Spencer

: Viola Davis, Emma Stone, Octavia Spencer IMDB Puanı: 8.1

Crazy, Stupid, Love. (2011)

Romantik komedi türündeki bu filmde Emma Stone, Ryan Gosling ile olağanüstü bir kimya yakalıyor. Hannah karakteriyle, aşkın karmaşık ve eğlenceli yanlarını ekrana taşıyan Emma Stone izleyenlerin kalbinde yer edinmeyi başarıyor.

Tür : Komedi, Dram, Romantik

: Komedi, Dram, Romantik Oyuncular : Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone

: Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone IMDB Puanı: 7.4

Gangster Squad (2013)

Los Angeles'ın mafya ile mücadelesini anlatan bu karanlık filmde Emma Stone karizmatik bir femme fatale olan Grace Faraday rolünde karşımıza çıkıyor. Estetik açıdan göz dolduran bu filmde Emma Stone yine Ryan Gosling ile birlikte harika bir uyum sergiliyor.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn

: Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn IMDB Puanı: 6.7

Birdman (2014)

Alejandro G. Iñárritu'nun Oscar ödüllü bu filminde Emma Stone, başroldeki Michael Keaton'ın kızını canlandırıyor. Sam ve babasının çalkantılı ilişkisi beyaz perdeye yanstılırken Emma Stone'un karakter derinliği övgüyle karşılanıyor. Bu rol Emma Stone’a En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı getirmiştir.

Tür : Komedi, Dram

: Komedi, Dram Oyuncular : Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton

: Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton IMDB Puanı: 7.7

La La Land (2016)

Modern zamanların en sevilen müzikallerinden biri olan La La Land, Emma Stone'un kariyerindeki zirve noktalarından biridir. Mia adlı, Hollywood’da kariyer yapmaya çalışan bir oyuncuyu canlandıran Emma Stone, bu performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Ryan Gosling ile yakaladığı büyüleyici uyum ise unutulmazdır.

En iyi Ryan Gosling filmlerinden biri olan La La Land 2016 yılına damga vurmuştur. Emma Stone ve Ryan Gosling ikilisinin üçüncü filmi olan bu yapımı herkes muhakkak izlemelidir. Müzikallere uzak insanları bile içine çekecek bu filmde Ryan Gosling ve Emma Stone’u tekrar izlemek çok keyifli.

Tür : Komedi, Dram, Müzikal

: Komedi, Dram, Müzikal Oyuncular : Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend

: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend IMDB Puanı: 8.0

The Favourite (2018)

Yorgos Lanthimos'un bu kara mizah dolu dönem filminde Emma Stone, zeki ve hırslı Abigail karakterini canlandırıyor. Film entrikalarla dolu bir saray ortamında geçiyor ve Emma Stone’un performansı ona bir başka Oscar adaylığı getiriyor.

Tür : Biyografi, Komedi, Dram

: Biyografi, Komedi, Dram Oyuncular : Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz IMDB Puanı: 7.5

Cruella (2021)

Emma Stone Disney’in ikonik kötü karakterlerinden biri olan Cruella de Vil’e yeni bir soluk kazandırıyor. 1970’lerin punk estetiğiyle harmanlanan bu filmde Emma Stone, karakterin hem asi hem de zarif yönlerini ustalıkla sergiliyor. Emma Stone’un bu filmdeki güzelliği ise takdire şayan.

Tür : Komedi, Suç, Dram

: Komedi, Suç, Dram Oyuncular : Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry

: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry IMDB Puanı: 7.3

Poor Things (2023)

Son dönemde Emma Stone'u sık sık Poor Things’deki benzersiz rolü ile anıyoruz. Emma Stone'un başrolünde olduğu bu film inanılmaz bir bilim kurgu hikayesini konu alıyor. Steampunk estetiğine sahip, Yorgos Lanthimos’un yönetmenliğinde çekilen bu yapım eleştirmenlerden tam not aldı. Emma'nın cesur ve çarpıcı performansı, oyunculuk kariyerindeki çeşitliliği bir kez daha kanıtlıyor.

Feminizm başta olmak üzere aidiyet, kadın erkek ilişkisi, insan olmak gibi pek çok farklı konuya değinen bu yapım oldukça büyük tartışmalara da konu oldu. Görsel açıdan son derece farklı bir iş ortaya koyan Poor Things farklı ve cesur bir şeyler izlemek isteyenler için harika bir seçim. Emma Stone filmleri içerisindeki belki de en sıra dışı iş Poor Things olabilir.

Tür : Bilim Kurgu, Dram

: Bilim Kurgu, Dram Oyuncular : Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe IMDB Puanı: 7.8

En iyi Emma Stone filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Güzel oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek isterdiniz? Sizin favori Emma Stone filminiz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.