The Occultist, gizemli adadaki kaybolma vakasını konu alan bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler The Occultist, birinci şahıs bakış açısıyla oynanan hikâye odaklı psikolojik korku oyunudur.

Oyun, terk edilmiş İngiliz adası Godstone’da geçiyor.

The Occultist klasik aksiyon korku oyunlarından farklı olarak çatışma yerine keşif, gizlilik, bulmaca çözme ve atmosfer yaratımına odaklanıyor.

Birinci şahıs korku oyunu olan The Occultist, oyunculara hikaye odaklı bir psikolojik korku deneyimi sunuyor. Alan Rebels karakterini canlandırdığınız bu oyunda, gizemli olayların peşine düşecek ve ritüeller yaparak doğaüstü varlıkları yeryüzünden sileceksiniz.

Terk edilmiş İngiliz adası olan Godstone'da geçen The Occultist, içerisinde birçok gizemli varlığı barındırmaktadır. Babanızın kayboluşunu araştırmak için adaya gidiyorsunuz. Korkutucu atmosferi ve gizemli yaratıklarıyla dikkat çeken bu adada, paranormal olayalar yaşayacak ve bir yandan da bulmacaları çözmeye çalışacaksınız.

The Occultist'in en dikkat çeken yanlarından birisi, çatışmadan uzak ve keşif yapmaya uygun olmasıdır. Diğer oyunlar gibi her saniye jumpscare yemektense, bu oyunda keşif yapabilir ve sırları çözerken psikolojik açıdan gerilebilirsiniz.

The Occultist Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 11

Windows 11 İŞLEMCI: Intel i5-11600K or AMD Ryzen 5 5600X

Intel i5-11600K or AMD Ryzen 5 5600X BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce 2070 (8GB) or AMD Radeon RX 5700 XT (8GB)

NVIDIA GeForce 2070 (8GB) or AMD Radeon RX 5700 XT (8GB) DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 DEPOLAMA: 40 GB kullanılabilir alan