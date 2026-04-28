The Occultist
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 39.06 GB
- Üretici DALOAR
The Occultist, gizemli adadaki kaybolma vakasını konu alan bir psikolojik korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- The Occultist, birinci şahıs bakış açısıyla oynanan hikâye odaklı psikolojik korku oyunudur.
- Oyun, terk edilmiş İngiliz adası Godstone’da geçiyor.
- The Occultist klasik aksiyon korku oyunlarından farklı olarak çatışma yerine keşif, gizlilik, bulmaca çözme ve atmosfer yaratımına odaklanıyor.
Birinci şahıs korku oyunu olan The Occultist, oyunculara hikaye odaklı bir psikolojik korku deneyimi sunuyor. Alan Rebels karakterini canlandırdığınız bu oyunda, gizemli olayların peşine düşecek ve ritüeller yaparak doğaüstü varlıkları yeryüzünden sileceksiniz.
Terk edilmiş İngiliz adası olan Godstone'da geçen The Occultist, içerisinde birçok gizemli varlığı barındırmaktadır. Babanızın kayboluşunu araştırmak için adaya gidiyorsunuz. Korkutucu atmosferi ve gizemli yaratıklarıyla dikkat çeken bu adada, paranormal olayalar yaşayacak ve bir yandan da bulmacaları çözmeye çalışacaksınız.
The Occultist'in en dikkat çeken yanlarından birisi, çatışmadan uzak ve keşif yapmaya uygun olmasıdır. Diğer oyunlar gibi her saniye jumpscare yemektense, bu oyunda keşif yapabilir ve sırları çözerken psikolojik açıdan gerilebilirsiniz.
Korku oyunlarını seven oyuncular için mükemmel bir alternatif olan The Occultist'i indirerek, siz de doğaüstü varlıklarla mücadele edebilirsiniz.
The Occultist Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 11
- İŞLEMCI: Intel i5-11600K or AMD Ryzen 5 5600X
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce 2070 (8GB) or AMD Radeon RX 5700 XT (8GB)
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 40 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
The Occultist nasıl bir oyun?
Birinci şahıs psikolojik korku, keşif ve hikâye odaklı bir oyundur.
The Occultist ne zaman çıktı?
Oyun 8 Nisan 2026 tarihinde Steam’de çıkış yaptı.
The Occultist tek oyunculu mu?
Evet, tamamen tek oyunculu bir deneyim sunuyor.
The Occultist kaç saat sürüyor?
Ana hikâye ortalama 5-6 saat civarında tamamlanabiliyor.
The Occultist jumpscare içeriyor mu?
Oyunda ani korku anları olsa da daha çok atmosferik gerilim ve psikolojik baskı ön plandadır.