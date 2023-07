The Talos Principle 2

The Talos Principle 2 ile zihninizin sınırlarını zorlayın. Benzersiz bir hikayeyi zihin açan bulmacalar ile birlikte keşfedin.

Kemal Tavus - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk The Talos Principle oyunu kelimenin tam anlamıyla değeri bilinmemiş bir hazine gibiydi. Devam oyununun duyurulmasına hem çok şaşırmış hem çok sevinmiştim. Zira böylesine eşsiz bir oyunun devamının gelmesi epey sevindirici. The Talos Principle 2 artık resmiyete kavuştu.

The Talos Principle 2, önceki oyuna oranla çok daha kafa açan, çok daha zorlu ve bir o kadar da modern bir oyun olacak gibi. Yeni nesil görsellerle bezenmiş bu oyunda artık modern bulmacalar da yer alacak. Önceki oyun zaten bulmacalar konusunda çığır açmıştı. The Talos Principle 2 ile birlikte bu eşik daha da aşılacak gibi.

Hikaye anlatımı konusunda eşine benzerine az rastlanır bir tarz benimseyen The Talos Principle bizleri adeta büyülemişti. Felsefi yönü çok kuvvetli olan oyun bizleri pek çok kez düşünmeye ve sorgulamaya itiyordu. The Talos Principle 2’de de benzer bir felsefi arayış bizleri bekliyor.

The Talos Principle 2 İndir

Birden fazla sonu bulunan etkileşimli bir hikayede yer almak için çok fazla beklememize gerek yok. The Talos Principle 2’nin çıkış tarihi henüz belli olmasa da 2023 yılı içerisinde çıkacağı kesin. The Talos Principle 2 indirmeye henüz açık değil ancak oyunu istek listenize ekleyerek oyun çıkar çıkmaz The Talos Principle 2’yi deneyimleyebilirsiniz.