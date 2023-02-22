GTA 3 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

GTA oyunları içerisindeki en önemli yapımlardan bir tanesi olan 3. oyun bu serinin nereye doğru evrimleşeceğini bizlere gösteriyordu. Önceki oyunların aksine TPS bakış açısına sahip olan bu oyun dönemine göre devrimsel nitelikteydi. Açık dünyaya sahip bir aksiyon/macera oyunu olan GTA 3 bizlere benzersiz bir oyun deneyimi sunmuştu.

Günümüzde bile hala keyifle oynayabileceğiniz bir oyun olan GTA 3 oldukça ilgi çekici bir hikayeye ve görev akışına sahiptir. Hikayeyi en ince ayrıntısına kadar takip etmek isteyen oyuncular dil bariyerine takılabilirler. Eğer siz de oyunu en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Türkçe yama kurmak isteyebilirsiniz. Aşağıda sizler için GTA 3 Türkçe yama nasıl kurulur izah ettik. Bu adımları sırasıyla uygulayarak siz de kolaylıkla GTA 3 Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

GTA 3 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle GTA 3 Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Sonra indirdiğiniz dosyaya çift tıklayın.

Ardından 2 kez “ Sonraki ” seçeneğine tıklayın.

“ ” seçeneğine tıklayın. Oyunun kurulu olduğu yeri seçme ekranında otomatik olarak oyunun halihazırda Steam versiyonu için uygun olan klasör belirecektir. Eğer oyunu Steam’den aldıysanız ve Steam’in varsayılan yerine oyunu kurduysanız “Sonraki” seçeneğine tıklayın, farklı bir yere kurduysanız kurmuş olduğunuz dizini seçin.

GTA 3 Türkçe yama kısa bir süre içerisinde kurulmuş olacak.

GTA 3 Hakkında

DMA Design tarafından geliştirilmiş, Rockstar Games tarafından piyasaya ilk kez 2001 yılında sürülmüş olan GTA 3, serinin ilk kez omuz üstü bakış açısına sahip oyunudur. New York’tan ilham alınarak tasarlanmış olan Liberty City adlı kurgusal şehirde geçen GTA 3 dönemine göre benzersiz bir oyundu.

Claude isimli ana karakterimize hayat verdiğimiz bu oyunda başrolümüzün seslendirmesi yapılmamıştır. Catalina isimli sevgilisinin ihanetine uğrayan Claude’un başına gelenleri oynadığımız bu oyun ilgi çekici bir olay örgüsüne de sahiptir. Açık dünyada rahatça gezebildiğimiz ve görev yapabildiğimiz bu oyun çağının çok ilerisinde bir oyundu.

GTA 3 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori GTA oyununuz hangisi? GTA 3 Türkçe yama hakkındaki görüşleriniz nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.