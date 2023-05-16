Witcher 3 Türkçe Yama Nasıl Olmuş?

Hala Witcher 3’ü duymayan kaldı mı? Ya da oynamayan? Witcher 3’ü oynamadıysanız ve bunun sebebi de Türkçe yamanın kalitesiyse doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere Witcher 3 Türkçe yama iyi midir kötü müdür bundan bahsedeceğiz.

The Witcher 3 Türkçe Yama

Öncelikle belirtmekte fayda var ki Witcher 3 Türkçe yamaya ihtiyaç duyan bir oyun değil. Witcher 3 çıkışında Türkçe dil desteğine sahip değildi. O dönem pek çok bağımsız çevirmen ekibi oyunu Türkçe yapmak için çalışmalara başladılar. İlerleyen süreçte yamalara gerek kalmadı ve oyun resmi olarak Türkçeleştirildi.

Bugün bu oyunu oynamak isterseniz Witcher 3 Türkçe yama kurmanıza gerek yok. Oyunun ayarlar menüsünden Türkçe altyazıyı aktif ederek siz de kolayca Witcher 3’ü Türkçe yapabilirsiniz.

The Witcher 3 Türkçe Yama Nasıldır?

Oyuna resmi olarak eklenen Türkçe yama kelimenin tam anlamıyla profesyonel bir çeviridir. Pek çok yerelleştirmenin bulunduğu bu oyunda çeviri ile alakalı neredeyse hiçbir sıkıntı bulunmamakta. Öyle ki, bazı yaratıkların ismi çok güzel bir şekilde yerelleştirilmiş. Örneğin Berbatçık, Akça Dullar, Siscil, Küfiblisi, Leşgil gibi pek çok akılda kalıcı isimlendirmeler yapılmış.

Oyundaki bazı şakalar, imalar ve nükteler Türkçemize güzel bir şekilde aktarılmış. Oyunu baştan sonra Türkçe oynadığınız zaman hiçbir sıkıntı çekmeniz söz konusu değil. Bu nedenle oyunu oynamak istiyorsanız hiçbir harici kurulum yapmadan Witcher 3’ü Türkçe oynayabilirsiniz.

Pek çok oyuncu Witcher 3’ün çıktığı zamanki halini hatırlıyor. O zamanlar oyun resmi olarak Türkçe dil desteğine sahip olmadığı için internette pek de iyi olmayan çeviriler dolaşıyordu. Şanslıyız ki artık buna gerek kalmadı.

Witcher 3 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Witcher 3’ün Türkçe yamasını beğendiniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

