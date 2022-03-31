Tivibu internet üzerinden bir çok kanalı canlı olarak izleyebileceğiniz, durdurma/kaydetme seçeneklerinin bulunduğu TV izleme programıdır.

Can Çevrim - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

TTNET'in internet üzerinden televizyon izlemenize olanak tanıyan sersivisi Tivibu ile bilgisayarınız üzerinden internet bağlantınız aracılığıyla yerli ve yabancı birçok televizyon kanalına ulaşabilirsiniz. Hatta televizyonlarda yayınlanmış birçok programı yayınlanma tarihinden 1 hafta sonra bile istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, istediğiniz kadar izleme şansına sahipsiniz.

Yüzbinlerce Tivibu kullanıcısı tarafından Windows platformunda kullanılan başarılı program, yerli ve tabancı dizi ve filmlerin yanı sıra kullanıcılarına müzik klipleri, belgesellere de ulaşma fırsatı veriyor.

Tivibu Özellikleri

Yerli ve yabancı kanalları izleme,

Televizyon akışı,

Türkçe dil desteği,

TTnet üyelerine özel,

İzlediğini kaydetme, ileri ve geri sarma,

Zengin içerik,

Spor, dizi, müzik ve pek çok kategoride içerik,

Tivibu üzerinde izleyebileceğiniz toplam 93 kanal bulunmaktadır ve bu sayı günden güne artmaktadır. Spor kanallarından, belgesel kanallarına kadar birçok televizyon kanalını Tivibu aracılığıyla bilgisayarınızın karşısına geçip rahatça izleyebilirsiniz.

Tivibu'nun ayrıcalıklarından birisi de yerli ve yabancı filmlere, dizilere, müzik kliplerine, belgesellere, çizgi filmlere ve daha birçok zengin video içeriğine istediğiniz zaman erişebiliyor olmanızdır. Tivibu'nun Seç-İzle uygulaması sayesinde abonelik türünüze dahil olan binlerce içeriğe kolayca ulaşabilirsiniz veya Kırmızı Halı klasöründe vizyondan kalkmış en yeni sinema filmlerini kiralayarak izleyebilirsiniz.

Tivibu ile sevdiğiniz televizyon programlarını veya dizilerini kaçırmak gibi bir derdiniz olmayacak. İzlemek istediğiniz diziyi veya programı kaçırdıktan sonra bir hafta içerisinde Tivibu üzerinden izleme şansına sahip olabilirsiniz.

Tivibu'nun tüm bu güzel özelliklerinden yararlanabilmek için TTNET üzerinden Tivibu paketlerinden size uygun olanı satın almanız gerekmektedir. Sonrasında sizin için hazırlanan kullanıcı hesabıyla programı indirerek giriş yapabilir ve ardından bilgisayarınızın başında televizyon izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tivibu İndir

Tivibu üyelerine ücretsiz olarak sunulan uygulama sayesinde kullanıcılar diledikleri kanalı, diziyi ve filmi izleyebilecek, diledikleri zaman bu görüntüleri kaydedip izleyebilecekler. Türkçe dil desteğine sahip olan uygulamada kullanıcılar toplamda 93 farklı kanalı izleyebilecek, eğlenceli anlar yaşayabilecekler.