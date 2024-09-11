Android için Canlı TV İzleme Uygulamaları

Canlı TV izleme uygulamaları, televizyon içeriklerine erişim konusunda çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu hizmetler sayesinde akıllı telefon ve tablet üzerinden haber, dizi ve programları her yerden izleyebilirsiniz.

Günümüzde televizyon kanallarını canlı olarak izleyebilmek için televizyona gerek yok. Mobil cihazlar için geliştirilen uygulamalar sayesinde televizyon kanallarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Elbette bunun için internet bağlantınızın iyi durumda olması gerekiyor. Aksi takdirde izleme esnasında donma sorunu yaşayabilirsiniz.

Bu rehberde en iyi canlı TV uygulaması önerileri listesi hazırladık. Eğer siz de telefondan televizyon izleme imkânı sunan bir uygulama arıyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

En İyi Canlı TV Uygulamaları Listesi

PuhuTV

Tabii

BluTV

Star TV

ATV

NOW

Kral TV

CNN Türk

Tivibu GO

Show TV

Telefonda veya tablette canlı televizyon izleme imkânı sunan uygulamaların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

PuhuTV

Ücretsiz olarak kullanılabilen PuhuTV'de dizi ve filmlerin yanı sıra bedava canlı TV izleme imkânı da sunuyor. Kayıt zorunluluğu olmayan hizmette NTV, Star TV ve Kral Pop TV kanallarını canlı izleyebilirsiniz. Platformda ayrıca radyo kanalları da mevcut.

Tabii

TRT tarafından sunulan dijital yayın platformu Tabii üzerinden dizi ve filmin yanı sıra canlı TV de izleyebilirsiniz. Bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonda kullanılan hizmette ücretsiz ve ücretli olmak olmak üzere iki farklı üyelik türü bulunuyor.

Çeşitli avantajlar sunan Premium isimli ücretli üyelikte aynı anda iki farklı cihazdan izleme, canlı yayınları 24 saat geri sarma dahil olmak üzere birçok özellik mevcut.

BluTV

BluTV üzerinden spor, müzik, çocuk ve haber kanallarının yanı sıra Discovery+ kanallarını da izleyebilirsiniz. Dijital yayın platformunda ayrıca Dmax, TLC, 360 ve daha pek çok kanalı canlı izleme imkânı da mevcut. Platformun kütüphanesinde çok sayıda dizi, film ve belgesel de bulunuyor.

Star TV

Telefondan ücretsiz televizyon izleme imkânı sunan uygulamalar arasında Star TV de bulunuyor. Uygulama üzerinden popüler TV kanalını canlı olarak izleyebilir, haftalık yayın akışını öğrenebilir, dizileri ve programlara ulaşabilirsiniz.

ATV

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran uygulama, ATV canlı izle seçeneği dahil olmak üzere birçok özellik sunuyor. Modern arayüze sahip olan uygulama üzerinden canlı yayının yanı sıra dizileri ve programları izleyebilir, fragmanlara ulaşabilir ve yayın akışına göz atabilirsiniz.

NOW

Modern arayüze sahip olan uygulama, NOW (eski adıyla Fox TV) canlı izle seçeneği sunuyor. Bu sayede televizyona gerek olmadan mobil cihaz üzerinden canlı yayın izlenebiliyor. Uygulama üzerinden ayrıca yayın akışına, dizilerin bölümlerine ve programlara da ulaşabilirsiniz.

Kral TV

Kral TV canlı izle özelliği sunan uygulama üzerinden programlara ulaşabilir, müzik listelerine göz atabilir ve yayın akışına bakabilirsiniz. 1 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken uygulama başarılı bir arayüze sahip.

CNN Türk

Sağlıktan spora kadar çeşitli kategorilerde haberlere ulaşabileceğiniz uygulama, CNN Türk canlı izle seçeneği de sunuyor. Uygulama üzerinden ayrıca hava durumuna bakabilir ve TV kanalında yayınlanan programlara göz atabilirsiniz.

Tivibu GO

Tivibu GO uygulaması üzerinden pek çok TV kanalını canlı izleyebilirsiniz. Gelişmiş özellikler sunan uygulamada geri al izle, kaydet izle ve çevrim dışı izle dahil olmak üzere pek çok işlev mevcut. Uygulamada ayrıca dizi, film, çizgi film, animasyon ve spor içerikleri de bulunuyor.

Show TV

Popüler uygulama, Show TV canlı izle seçeneği dahil olmak üzere pek çok özellik sunuyor. Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulama üzerinden yayın akışına, programlara, dizi özetlerine, fragmanlara, programlara ve dizi bölümlerine ulaşabilirsiniz.

Canlı TV uygulaması önerileri listesinde yer alan hizmetlerde, canlı yayınları takip ederken donma ve kesinti problemlerinin olmaması için internet bağlantı hızınızın yüksek olması gerekiyor.