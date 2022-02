IP TV Nedir? Nasıl Kullanılır? Yasal mı?

IP TV nedir? IP TV nasıl çalışır, yasal mı, nasıl kullanılır ve indirilir gibi sorularınız varsa yalnız değilsiniz. Bu alanda hizmet verenlerden abonelik satın almak isteyenler ya da IP TV kullanmak isteyenlerin kafasında genellikle bu tür sorular oluşmaktadır.

İnternette IP TV hakkında çok sayıda asılsız bilgi bulunmaktadır. Bu nedenle çoğu kullanıcı için IP TV ile illegal yayını eş değer görmek kaçınılmaz hâle gelmektedir. Oysaki işin aslı öyle değildir. Bu makalede IP TV'nin ne olduğunu anlayacak, yasal IP TV izlemenin nasıl mümkün olduğunu öğreneceksiniz.

Bütün bunları konu hakkında bilgilenmek isteyenler tarafından sıkça sorulan sorular üzerinden hareket ederek açıklığa kavuşturduk. Biraz aşağı inerek IP TV hakkında en çok sorulan sorulara cevap bulabilirsiniz.

IP TV Nedir?

IP TV, internet protokolü televizyonunun kısaltmasıdır. En sevilen TV programlarını internet üzerinden izlemek için kullanılan bir hizmettir. IP TV hizmetleri sayesinde TV kanallarına internet bağlantısı sayesinde erişim sağlanır.

Bazı hizmetler ücretsizdir, kullanmak için herhangi bir ücret ödemeye gerek yoktur. Bunların büyük bir kısmı yasal olsa da illegal yayın yapan hizmetler de mevcuttur ki bunları kullanmak yasal değildir. Bununla birlikte kullanabileceğiniz bazı ücretli hizmetler de vardır. Bunları kullanmak için her ay belirli bir ücret karşılığında aboneliğinizi yenilemeniz gerekir.

IP TV Nasıl Çalışır?

IP TV veya Internet Protocol TV, internet protokolü üzerinden veri aktarımına dayanmaktadır. IP TV abonesi, herhangi bir içeriği izlemek istediği takdirde farklı sunuculardan gelen video paketlere bölünerek internet üzerinden aktarılır. Böylece izleyici gelen verileri internet servis sağlayıcısının aracılığı ile teslim alır ve içeriğini izlemeye başlar.

IP TV, izleyicilere geleneksel TV izleme deneyiminden çok farklı bir deneyim yaşatır. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar istediği an canlı yayınlara ve medya içeriklerine ulaşabilir. IP TV hizmetlerinin çoğu içeriklerini veri merkezlerindeki sunucularında depolar. İzleyicinin isteğine bağlı olarak medya içeriği veri merkezindeki sunuculardan paketlere bölünerek ekrana getirilir.

IP TV Yasal mı?

IP TV, illegal yayınlar için kullanılmadığı sürece yasaldır. Nasıl ki internet kullanmak suç değilse IP TV aboneliğine sahip olmak ve aboneliğin getirdiği avantajlardan yararlanmak da suç değildir.

Eğer yasal yayınlar yapan IP TV hizmetlerine aboneliğiniz varsa ortada endişelenmenizi gerektirecek bir durum yoktur. Öte yandan illegal yayınlar için IP TV kullanma cezası da göz ardı edilmemelidir.

IP TV Kullanma Cezası Nedir?

Yasal olmayan yayınları izlemek için IP TV kullananlar, geçen yıllarda yayımlanan karara göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır.

IP TV izleyenler tespit edilebilir mi sorusunu yanıtladığımız yazıda da yer verdiğimiz üzere Reklam Kurulu tarafından alınan karar ile yayıncılar da illegal yayın yapımı sonucunda para cezasına çarptırılmaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından geçen yıllarda yapılan açıklamaya göre ulusal platformların ve kanalların yayınlarını mevzuata aykırı bir şekilde toplayan ve ücretli ya da ücretsiz bir şekilde dağıtan kişi veya kişiler 69.086 TL idarî para cezası verilmekte ve bununla birlikte devam eden yayın da durdurulmaktadır.

IP TV Nasıl Kullanılır?

Farklı türlerde IP TV hizmetleri mevcuttur. Bunlar arasında en çok bilinen hizmet, sizin de muhtemelen en az bir kere duymuş ya da görmüş olduğunuz talep üzerine video sunan içeriklerdir. Çok sayıda TV programı, film ve dizi sunarak içerik yelpazesini bir hayli geniş tutan bir platform olan Netflix, buna örnek olarak verilebilir.

Burada asıl vurgulanmak istenen nokta, aylık ya da yıllık belirli bir ücret karşılığında abonelik satın alınması ve satın alınan abonelik sayesinde hizmetin sağladığı her an her yerde içeriğe ulaşım sağlanmasıdır.

IP TV kullanmak için Smart TV özelliğine sahip bir televizyonunuzun olması yeterlidir. Abonelik satın aldığınız IP TV hizmetini kullanabilmek için o hizmetin uygulamasına ve internet bağlantısına ihtiyacınız vardır.

Diğer bir IP TV hizmeti de canlı TV programlarının internet üzerinden eş zamanlı olarak yayımlanmasını içerir. Başka bir deyişle devam eden canlı yayını internet üzerinden izlemenizi sağlar. Üçüncü hizmet türü de yayın tekrarını içerir.

Bu hizmetin odak noktası temelde belirli bir kanalda yayımlanan programların, filmlerin vb. kaçırılması hâlinde ileride tekrar izlenmesini sağlamaktır. Tabii ki bunu yaparken hizmet sağlayıcısının önceden planladığı çizelge doğrultusunda hareket edilir.

Yasal IP TV Programları Neler?

Tivibu GO

beIN CONNECT

PuhuTV

Netflix

BluTV

Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda IP TV programı mevcuttur. Bu listedeki programlar ise ağırlıklı olarak seç ve izle modeline dayanan programlardır. Android TV alarak da kullanabileceğiniz bu uygulamaların özelliklerine, avantajlarına aşağıdan detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

1. Tivibu GO

Tivibu GO, yerli ve yabancı yapımları izleyebileceğiniz, 100'den fazla yerli ve yabancı televizyon kanalını içeren, belgesellere ve çocuk kanallarına ulaşabileceğiniz kapsamlı bir hizmettir.

Hizmet sağlayıcısı, kullanıcılara üç farklı plan sunmaktadır. Bunlardan ilki, aile paketidir. Bu paket, 50'nin üzerinde HD, toplamda ise 100'ün üzerinde TV kanalına erişim imkânı tanımaktadır.

Bu paketi satın alanlara ayrıyeten 1 GB internet paketi hediye edilmektedir. Paketi satın alanlar, birçok ulusal kanala, çocuk kanalına, belgesele ulaşma fırsatı elde etmektedir.

2. beIN CONNECT

beIN CONNECT, Spor Toto Süper Lig, Euroleague, Fransa Ligue 1 ve çok daha fazlasının canlı yayınlarını görüntü kalitesinden hiçbir ödün vermeden izlemenizi sağlamaktadır. Hizmet sağlayıcısı, ayrıca 60'tan fazla kanalı canlı olarak izleme, her ay yenilenen sayısız yerli ve yabancı yapımlara, belgesellere ulaşma hakkı tanımaktadır.

3. PuhuTV

PuhuTV, sayısız yerli ve yapımcı yapımları, Türkiye çapında ses getiren dizileri istediğiniz zaman istediğiniz yerde ücretsiz bir şekilde izlemenizi sağlayan bir uygulamadır. Çukur, Alev Alev, Şahsiyet, Dip, Behzat Ç. ve çok daha fazlasına ulaşabileceğiniz bu uygulama, seç ve izle modeline dayanmaktadır.

Uygulamanın en iyi yanlarından biri, yarıda bırakılan içeriklere kalındığı yerden devam edilebilmesidir. Bununla birlikte uygulamada Star, NTV, Kral TV, Kral POP TV canlı olarak izlenebilmektedir. Uygulamayı kullanırken yaşayabileceğiniz en büyük sorun muhtemelen sık karşılaşacağınız reklamlardır.

4. Netflix

Televizyonunuzda kullanabileceğiniz başka bir uygulama da Netflix'tir. Platforma her ay yeni dizi ve filmler eklenmektedir. Barındırdığı içerikler arasından seçim yapabileceğiniz çok sayıda film, dizi ve belgesel bulunmaktadır.

Uygulamada geçirilen süre boyunca izlenenlere bağlı olarak öneriler hazırlanmakta ve bu öneriler daha sonra izleyicilerle buluşturulmaktadır.

5. BluTV

BluTV tıpkı Netflix gibi istenen an istenen yerde dizi, film ve belgesel izlemeyi kolaylaştıran, canlı yayınlarla kullanıcıların içerikleri eş zamanlı olarak takip etmesini sağlayan bir uygulamadır. Belirli bir ücret karşılığında kullanılabilecek olan bu uygulamada pek çok ulusal kanalı canlı olarak izleyebilir, sayısız dizi, film ve belgeseli istediğiniz zaman açıp izleyebilirsiniz.

IP TV Nasıl İndirilir?

IP TV indirmek için öncelikle hangi hizmeti kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. Ücretli mi yoksa ücretsiz bir hizmet kullanacağınızı belirledikten sonra uygulamaların özelliklerine de göz atarak sizin için en uygun servisi bulabilirsiniz.

Dilerseniz yukarıdaki listeden bir hizmetin uygulamasını indirebilir ya da başka bir uygulama kullanabilirsiniz. Burada hangi uygulamayı kullanacağınız tamamen size bağlıdır. IP TV hizmetlerini indirmek için Smart TV özelliğe sahip bir televizyonunuzun ya da IP TV hizmetlerini destekleyen kutunuzun olması gerekir.

Bu makalede IP TV nedir, nasıl kullanılır, yasal mı, kullanma cezası nedir, yasal IP TV programları neler, IP TV nasıl indirilir sorularını yanıtladık. Kafanıza takılan bir soru varsa bunları yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.