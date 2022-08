Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar

İnternet üzerinden dizi ve film izleyebilmenize olanak tanıyan çok sayıda platform yer alıyor. Peki, en iyi film ve dizi izleme uygulamaları neler? Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve listede yer alan hizmetlerden bir tanesine abone olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Dizi ve film tutkunları için hazırladığımız bu listede Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızdan dizi ve film izleyebileceğiniz uygulamaları sıraladık.

Mobil cihazların kullanım oranının giderek artmasıyla birlikte, artık neredeyse tüm web sitelerinin mobil uygulamaları da beraber sunuluyor. Dizi ve filmleri yasal bir şekilde izleyebileceğiniz web siteleri de aynı şekilde mobil platformlarda kullanıcılarına hizmet veriyor. Bizler de dizi ve film izleyebileceğiniz mobil uygulamalardan bir liste hazırladık. İşte o uygulamalar.

En İyi Film ve Dizi İzleme Uygulamaları Listesi

PuhuTV

BluTV

Netflix

Bein Connect

Tivibu

Exxen

Amazon Prime Video

Gain

Yukarıda dizi ve film izleme imkânı sunan çevrim içi yayın platformları yer alıyor. Bu hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. PuhuTV

Yeni bir dijital platform olan Puhutv’de yüzlerce dizi ve filmi ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Biten diziler, devam eden diziler ve yerli filmleri yüksek görüntü kalitesiyle birlikte sunan platform hem masaüstü hem de mobil platformda kullanıcılarına hizmet veriyor. Ücretsiz olarak üye olduktan sonra izleme alışkanlıklarınızı tespit ederek sevebileceğiniz içerikleri karşınıza çıkaran puhutv, yarıda bıraktığınız dizi ya da filmi istediğiniz cihazdan kaldığınız yerden devam edebilme imkanı da sunuyor.

2. BluTV

Bir başka dijital platform olan BluTV’de yüzlerce dizi ve filmi hem bilgisayardan hem de mobilden izleyebiliyorsunuz. Sürekli güncellenen dizi ve filmler, canlı TV yayınları, sadece BluTV’ye özel yapımlara ulaşabileceğiniz platformdan faydalanabilmeniz için aylık 9.90 TL ödeyerek üyelik almanız gerekiyor. Ancak, platformu denemek isteyenler için 7 gün boyunca ücretsiz deneme imkanı da sunuluyor. Bu sürenin sonunda üyeliğinizi iptal edebilir ya da ücretli üyelik alabilirsiniz.

3. Netflix

Kaliforniya kökenli eski bir girişim olan Netflix, 1999 yılında abonelik sistemine geçmiş ve günümüzde hala varlığını onlarca ülkede sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkçe olarak destek vermeye başlayan Netflix’te yerli ve yabancı dizilere ve filmlere ulaşabilirsiniz.

Tamamen reklamsız olarak hizmet veren Netflix’i bilgisayarlar, mobil cihazlar, akıllı tv’ler, oyun konsolları, ev sinema sistemleri, blu-ray oynatıcılar ve internet medya oynatıcıları gibi aklınıza gelebilecek tüm cihazlarda kullanabilmeniz mümkün. Çeşitli ücretlerle farklı özellikler sunan üç farklı paketten birini satın almanız gerekiyor.

4. Bein Connect

Bein Connect aboneliğiniz varsa filmler, diziler, belgeseller ve çok sayıda televizyon kanalı dahil olmak üzere çeşitli içerikleri izleyebilirsiniz. Hizmete belirli bir ücret karşılığında abone olabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken hizmeti çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

5. Tivibu

Türk Telekom’un sunduğu Tivibu platformunda filmler, diziler, müzikler, belgeseller ve daha birçok içerik sizleri bekliyor. 24 aylık taahhüt karşılığında aylık çeşitli ücretler karşılığında paketler sunan Tivibu’da hem dizileri hem de filmleri izlemek istiyorsanız Sinema Paketi’ni tercih edebilirsiniz. Eğer, spor müsabakaları, belgeseller, dizi ve filmler bir arada olsun istiyorsanız Süper Paket’i tercih edebilirsiniz.

6. Exxen

Kısa süre içerisinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Exxen'de Leyla ile Mecnun ve Gibi dahil olmak üzere çok sayıda dizi, belgesel ve Tolgshow Filtresiz, Katarsis dahil olmak üzere çeşitli programlar yer alıyor. Platformda yer alan içerikleri izleyebilmek için belirli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekiyor.

7. Amazon Prime Video

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Amazon Prime Video, çevrim içi yayın platformudur. Platformun kütüphanesinde The Boys, The Office, American Gods ve The Man in the High Castle dahil olmak üzere çok sayıda popüler içerik yer alıyor.

Hizmette 30 günlük ücretsiz deneme sürümü bulunuyor. Bir ayın sonunda ücret kesilmeye başlar. Bu nedenden dolayı eğer platformu kullanmaya devam etmek istemezseniz deneme süresi bitmeden aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyor. Popüler hizmetin aylık abonelik ücreti 7,90 TL.

8. Gain

Yerli dijital yayın platformu Gain, çok büyük bir popülerliğe sahip. Çok sayıda izleyici tarafından tercih edilen platformda Ayak İşleri, 10 Bin Adım, Hamlet dahil olmak üzere çeşitli içerikler bulunuyor. Aylık ve yıllık olmak üzere iki farklı abonelik seçeneğine sahip olan hizmette aynı anda 3 ekrandan izleme özelliği mevcut.