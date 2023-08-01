Traffic Motos 3 APK, çeşitli motor seçenekleri ile keyifli sürüş deneyimi yaşayabildiğiniz bir Android oyundur.

Berkcan Aktürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Traffic Motos 3 APK, sade ve güzel yollarda hız yapabileceğiniz Android için bir motorsiklet oyunudur. Çeşitli motorlarla birlikte, keyifli bir deneyim yaşatan Traffic Motos 3, içersinde seçebileceğiniz birçok motor bulunduruyor. Farklı cc seçenekleri ile istediğiniz tarzda motoru seçip yola koyulabilirsiniz.

Traffic Motos 3'de, çeşitli akrobatik hareketleri de yapabiliyorsunuz. Motorsikletiniz ile birlikte ön kaldırıp, sürüşünüze daha fazla adrenalin ve heyecan katabilirsiniz. Yarışlara katılıp paralar kazanabileceğiniz Traffic Motos 3'de, istediğiniz türdeki motoru satın almanıza olanak sağlıyor.

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Yaptığınız yarışlardan para kazanıyorsunuz ve motorsiklet kütüphanenizi geliştiriyorsunuz. Birçok motor arasından, en hızlısını ve en işlevlisini seçip iyi bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Satın alacağınız her motorsikletin hızı ve bazı özellikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle, satın alımınızı yaparken bütçenizin uyduğu en iyi motoru almanızda fayda var.