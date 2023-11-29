En İyi Yarış Pilotu Ödüllü Lewis Hamilton Kimdir?

7. şampiyonluğuna İstanbul’da ulaştıktan sonra daha çok tanınmaya başlayan Lewis Hamilton, Britanyalı yarış pilotudur. Ünlü yarış pilotu, yüksek profilli yaşam tarzı başta olmak üzere toplumsal ve çevresel aktivizmiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Yalnızca Formula 1 tutkunlarına hitap etmeyen başarılı yarışçı, geniş kitleler tarafından tanınıyor. Motor sporlarında çeşitliliğin artması ve ırkçılık karşıtı düşünceleriyle de toplumda önemli yere sahip oldu.

Lewis Hamilton’un Hayatı

Lewis Hamilton, 7 Ocak 1985 yılında İngiltere’nin Stevenage kentinde doğdu. Ünlü yarışçı, bir söyleşi de vegan olduğunu dile getirmiştir. 2018 yılında veganlık aktivizmi yürüttü. Bu çalışmasından dolayı PETA, yılın kişisi olarak seçti.

2018 yılında alkolü bıraktığına dair açıklama yapan Lewis Hamilton, yarışlara buldog cinsi Roscoe isimli köpeğiyle gidiyor. Yarışlardaki performansının yanı sıra gündeme ilişkileriyle de geldi.

Tahmini 88 milyon poundluk servetiyle 2015’te “Sunday Times Zenginler Listesi” içerisinde yer aldı. 2018 yılında düzenlenen listedeyse 158 milyon poundluk servetin sahibi olduğu aktarıldı. 2020’deyse servetinin 224 milyon poundu bulduğu açıklandı. Tüm bu veriler ışığında Hamilton, en zengin İngiliz sporcu olarak biliniyor.

Lewis Hamilton’un Kariyeri

Lewis Hamilton, Michael Schumacher’le birlikte en şampiyonluğa ulaşan Formula 1 pilotudur. Formula 1 tarihinde en fazla yarış kazanan ve podyuma çıkan yarış pilotu olma özelliği de taşıyor. Ayrıca en fazla pol pozisyonu alan pilottur.

Hamilton, 9 yaşında Mercedes-Benz genç pilot yetiştirme programını imzaladı. Ünlü yarışçı; GP2, Formula Renault ve Formula 3 serilerinde şampiyonluk elde etti. Formula 1 kariyerinde ilk dokuz yarışta başarılı olup kürsüye çıktı.

McLaren Mercedes takımının pilotu olan Hamilton, ABD ve Kanada Formula 1 kariyerinin ilk senesinde birincilik elde etti. 2007 yılında Formula 1 sezonunun ilk senesi, 109 puan alıp ikinci oldu. 2008 yılının Formula 1 yarışındaysa 98 puan aldı. Böylelikle Massa’nın 1 önüne geçip şampiyonluğu elde etti. Formula 1’in ilk siyahi ve en genç pilotudur.

Hamilton, Bahreyn Grand Prix’te ikinci oldu. İlk dokuz yarışında podyuma çıkan Hamilton, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 28 Eylül 2012 yılında Mercedes GP’yle 3 yıllık anlaşma yaptı. Başarılı pilot, 2014 sezonunda kariyerindeki 2. Şampiyonluğa ulaştı.

29 Ekim 2017 tarihinde Meksika GP’sinde 9. oldu. 2017 Formula 1 dünya pilotlar şampiyonluğunu sezon bitmeden erken ilan etti. Böylelikle 4. pilotlar şampiyonluğunu elde etmiş oldu.