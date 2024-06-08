Fallout serisi tekrar popülerleşti diyebiliriz. Fallout dizisinin yayınlanması ile birlikte pek çok kişi ya tekrar Fallout 3 oynamak istedi ya da bu evreni ilk kez keşfetmek için kolları sıvadı. Pek çok oyuncu ise bu noktada Fallout 3 Türkçe yama aramaya başladı. Biz de sizler için Fallout 3 Türkçe yama nasıl yapılır izah edelim dedik.

Fallout 3, oldukça detaylı ve büyük bir oyun. RPG oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Fallout 3 biraz eski hissettirse de günümüzde bile hala oynanabilecek durumdadır. Bu oyunu oynamak istiyor ama yabancı dilinize güvenemiyorsanız Fallout 3 Türkçe yama kurmak isteyebilirsiniz. Böylece oyundan aldığınız keyif de artacaktır. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak Fallout 3 Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Fallout 3 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelik Fallout 3 Türkçe yama kurulum dosyasını indirin.

Ardından indirdiğiniz dosyayı çalıştırın.

Kurulum işlemi tamamlanana kadar ileri seçeneğini işaretleyin ve kuruluma başlayın.

Fallout 3 Türkçe Yama Kurarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Eğer Fallout 3’ü Steam’den oynayacaksanız oyununuz "D:\Oyunlar\Steam\steamapps\common\Fallout 3 goty\" dizininde kurulu olmalıdır. Epic Games üzerinden oynayacaklar ise "D:\Oyunlar\fallout3\Fallout 3 GOTY English" dizinine oyunu kurmalıdır. Aksi halde büyük ihtimalle yama çalışmayacaktır. Bu yama Fallout 3 - Game Of The Year sürümü ile uyumludur. Başka sürümlerde çalışmayacaktır. Fallout 3 Türkçe yama yüklemeden önce bunları göz önünde bulundurun.

Fallout 3 Hakkında

Bethesda tarafından geliştirilen ve yayınlanan Fallout 3 ilk kez 2008 yılında yayınlandı. Fallout serisinin ilk 3 boyutlu oyunu olan Fallout 3 büyük heyecan yaratmıştı. Zira önceki oyunlar üstten görünümlü ve 2 boyutlu yapımlardı. Fallout 3 ile bu seri bambaşka bir yola girdi ve görsellik anlamında çağ atladı.

RPG mekanikleri bakımından dönemine göre son derece yeterli bir oyun olan Fallout 3 oldukça önemli bir yapımdır. Fallout evrenine girmek ve bu seriyi daha iyi anlamak için Fallout 3 oldukça önemli bir oyundur. Modern sistemlerde bu oyunu oynamak biraz zor olsa da hala keyifle oynanabilir.

Fallout 3 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Fallout 3 oynamış mıydınız? Fallout 3 Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.