TranslucentTB, Windows 10 ve Windows 11 görev çubuğunu şeffaf, bulanık veya özel efektlerle kişiselleştirmenizi sağlayan hafif ve kullanımı kolay masaüstü özelleştirme aracıdır.

Can Erdil Şentürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Görev çubuğunu tamamen şeffaf, bulanık veya farklı efektlerle özelleştirerek masaüstüne daha modern bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Açık pencerelere ve sistem durumuna göre görev çubuğunun görünümünü otomatik olarak değiştirebilen dinamik yapı sunar.

Son derece düşük RAM ve işlemci kullanımı sayesinde sistem performansını etkilemeden çalışır.

Windows masaüstünü daha modern ve şık hale getirmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen TranslucentTB, görev çubuğunun görünümünü özelleştirmeye odaklanan hafif bir kişiselleştirme aracı. Özellikle Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları arasında oldukça popüler olan uygulama, görev çubuğunu saydamlaştırarak daha temiz ve estetik bir masaüstü görünümü elde etmenizi sağlıyor.

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Programın en büyük avantajlarından biri kullanım kolaylığı. Kurulumun ardından görev çubuğunun görünümünü birkaç tıklamayla değiştirebilir ve farklı efektler arasında geçiş yapabilirsiniz. Tam şeffaf görünümden bulanık cam efektine kadar birçok farklı seçenek sunan uygulama, masaüstünü kişisel zevkinize göre düzenlemenize yardımcı oluyor.

TranslucentTB yalnızca görsel değişikliklerle sınırlı kalmıyor. Uygulama, açılan pencerelere, Başlat menüsüne veya tam ekran uygulamalara göre görev çubuğunun görünümünü dinamik olarak değiştirebiliyor. Böylece masaüstünüz farklı kullanım senaryolarında otomatik olarak uyum sağlayabiliyor.

Performans tarafında da oldukça başarılı bir profil çiziyor. Arka planda son derece düşük sistem kaynağı kullanan yazılım, eski veya düşük donanımlı bilgisayarlarda bile sistem performansını etkilemeden çalışabiliyor. Bu nedenle masaüstünü özelleştirmek isteyen kullanıcılar için güvenilir ve hafif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Windows'un varsayılan görünümünden sıkılan kullanıcılar için TranslucentTB, küçük dokunuşlarla masaüstünü daha modern gösterebilen pratik araçlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Görev çubuğunu daha şık, daha saydam ve daha modern bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız, TranslucentTB Windows için deneyebileceğiniz en popüler kişiselleştirme uygulamalarından biri.