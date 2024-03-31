Windows 10, 11 ve 8'de Güvenli Mod Nasıl Açılır?

Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda bazı durumlarda güvenli mod otomatik olarak açılır. Üçüncü parti yazılımları ve arka planda çalışan tehlikeli yazılımları engellemek için işletim sisteminizin aldığı bir önlemdir.

Dilerseniz kendiniz de bilgisayarınızı güvenli modda çalıştırabilirsiniz. Bunun için işletim sisteminizin sürümüne bağlı olarak izlemeniz gereken adımları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Windows 8’de Güvenli Mod Nasıl Açılır?

Windows 8 güvenli mod açma işlemi için aslında tek bir tuş kullanmanız yeterli oluyor.

Bilgisayarınızda ‘yeniden başlat’ dedikten sonra cihazınız kapandıktan sonra yeniden açılana kadar art arda F8 tuşuna basarak ‘gelişmiş önyükleme seçenekleri’ ekranına ulaşabilirsiniz.

Bu ekrandan ‘güvenli mod’ seçeneğine tıklayarak geçiş işlemini tamamlayabilirsiniz.

İkinci bir yöntem olarak Windows açıkken ‘yeniden başlat’ seçeneğine tıklarken bir yandan da klavyedeki shift tuşuna basılı tutmayı deneyebilirsiniz.

Bu yöntemi uyguladığınızda açılan pencerede ‘bir seçenek belirleyin’ yazısını göreceksiniz.

Sorun giderme seçeneğine tıklayıp gelişmiş seçenekler menüsünden başlangıç seçeneklerine, oradan da ‘yeniden başlat’ butonuna ulaşabilirsiniz.

Başlangıç ayarlarına ilişkin bir ekran karşınıza çıktığında normal güvenli mod için 4, ağ bağlantısı olan güvenli mod için 5 yazmanız gerekiyor.

Windows 10’da Güvenli Mod Nasıl Açılır?

Windows 10 kullanıcıları ayarlar menüsünden, oturum açma ekranından veya boş ekrandan güvenli moda kolayca geçebilir. Bunun için izlemeniz gereken adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

Ayarlar Menüsünden Güvenli Mod Nasıl Açılır?

Bilgisayarınızdaki başlat menüsünden Ayarlar’a girin.

Güvenlik sekmesinden ‘kurtarma ve güncelleştirme’ seçeneğine tıklayın.

Gelişmiş başlangıç menüsüne girin ve ‘yeniden başlatma’ seçeneğine tıklayın.

Siyah / Boş Ekranda Güvenli Mod Açma Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınız açıkken Windows + R tuşlarına basıp çalıştır menüsündeki komut çubuğuna ’msconfig’ yazın.

Ön yükleme ayarlarından ‘güvenli mod’ seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Oturum Açma Ekranında Güvenli Mod Nasıl Açılır?

Güç tuşundan yeniden başlat’ı seçerken bir yandan shift tuşuna basılı tutun.

Karşınıza ‘bir seçenek belirleyin’ ekranı çıkacak olmalı.

Sorun giderme seçeneğine tıkladıktan sonra ‘gelişmiş seçenekler’ menüsüne girin.

Başlangıç Ayarları’na tıklayın ve ‘yeniden başlat’ butonuna basın.

Bilgisayarınız kapanıp açıldığında karşınıza seçenek listesi çıkacak.

Bu aşamada 4 ya da F4 ile güvenli moda, internet bağlantısından yararlanmanız gerekiyorsa 5 ya da F5 tuşları ile ‘ağ ile güvenli mod’ seçeneğine tıklayın.

Windows 11’de Güvenli Mod Nasıl Açılır?

Windows 11’de de tıpkı Windows 10’da olduğu gibi çeşitli yöntemlerle güvenli moda geçebilirsiniz.

Ayarlar Menüsünden Güvenli Mod Açma

Bilgisayarınızın Ayarlar menüsüne giriş yapmak için Windows tuşu ile birlikte I tuşuna basın. Bu şekilde istediğiniz menüye ulaşamadıysanız Başlangıç düğmesine tıkladıktan sonra ‘ayarlar’ menüsüne geçin.

Sistem seçeneğinden kurtarma’ya dokunun.

Bu kısımda kurtarma seçenekleri karşınıza çıkacak olmalı.

‘Şimdi yeniden başlat’ seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Windows 11’de oturum açma ekranında ve siyah ekranda güvenli mod açmak için Windows 10 için önerdiğimiz adımları izleyebilirsiniz.