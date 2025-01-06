BIOS'a Nasıl Girilir? Windows 10/11 BIOS Tuşu

Bilgisayarlarımızın donanım ve performans ayarlarını yönetebildiğimiz BIOS (veya UEFI), işletim sisteminden önce çalışır ve sistemin temel işlevlerini denetler. Buradan overclock ayarları, donanım sanallaştırma, bellek hızı, TPM şifrelemesi gibi birçok detayı düzenleyebilirsiniz. Peki, “Windows 10/11 için BIOS paneli nasıl açılır?” sorusunun cevabı nedir? İşte adım adım rehber:

Windows 10/11 BIOS Nasıl Açılır? BIOS Tuşu

Bilgisayarlar açılış esnasında hızlı bir POST (Power-On Self-Test) süreci yürütür. Bu süreçte doğru tuşa basarak BIOS’a erişebilirsiniz. Ancak bu tuş, markadan markaya değişiklik gösterir:

HP: F10

Asus: F2

Acer: F2, Del

Casper: F2, Del, F10

MSI: Del

Monster: Del, F2, F10, F12

Lenovo: F2, Fn+F2, F1, Enter+F1

Dell: F2, F12

Samsung: F2

Uygulama Adımları:

Bilgisayarınız tamamen kapalıyken, bu tuşlardan sizin markanıza uygun olana basılı tutun. Ardından bilgisayarı açma tuşuna basarak sistemi başlatın. POST sürecinin ardından BIOS ekranı otomatik olarak açılacaktır.

Windows 10/11 “Başlangıç Menüsü” ile BIOS’a Nasıl Girilir?

Eğer bilgisayarınız açılış sırasında tuş kombinasyonlarını algılamıyorsa veya aynı anda birkaç tuşa basmak zor geliyorsa, Windows içinden de BIOS’a erişebilirsiniz.

Ara çubuğuna “Gelişmiş Başlangıç” yazın. “Gelişmiş Başlangıç” sekmesini açın. Gelişmiş Başlangıç seçeneğinin yanındaki “Yeniden Başlat” butonuna tıklayın. Bilgisayarınız yeniden başladığında gelen ekranda “Sorun Gider” seçeneğini seçin. “UEFI Donanım Yazılımı” ayarlarını açın. “Yeniden Başlat” seçeneğine tıklayın. Bilgisayarınız yeniden başlarken, BIOS ekranı karşınıza gelecektir.

BIOS, bilgisayarınızın donanımını yönetmek ve performans ayarlarını yapılandırmak için kritik öneme sahiptir. İster klavye tuşları ile doğrudan erişin, ister Windows Gelişmiş Başlangıç yolunu tercih edin; bu rehberde paylaşılan adımları izleyerek BIOS paneline kolayca giriş yapabilirsiniz.

Bu rehber hakkındaki yorumlarınızı veya ek tavsiyelerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Unutmayın, BIOS ayarlarında yaptığınız değişiklikler sistem performansınızı etkileyebilir. Bu nedenle yaptığınız ayarları dikkatle takip etmeyi ihmal etmeyin.