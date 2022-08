Two Point Campus ile kendi üniversiteniz inşa edeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Two Point Hospital'in geliştiricisi olan Two Point Studios yeni oyunu olan Two Point Campus'ü duyurdu. Two Point serisinin en yeni oyunu olarak 9 Ağustos 2022'de lansmana çıkan Two Point Campus, serinin diğer oyunu gibi yine oyunculara eğlenceli anlar sunuyor. Sürpriz dolu bir simülasyon oyunu olarak ifade edilen Two Point Campus'te oyuncular hayallerindeki üniversiteyi inşa edecek ve çılgın kurslarla dolu bir akademik enstitü hayata geçirecekler. Serinin diğer oyunu gibi internet gerektirmeden tek oyunculu olarak oynanabilen Campus'te oyuncular epey zengin bir içerik eşliğinde keyifli zaman geçirecekler. Oyun içerisinde Türkçe dil desteği de yer alıyor. Yayınlanması ile deli gibi satmaya başlayan oyun olumlu geri bildirimler alıyor.

Two Point Campus Özellikleri

Tek oyunculu oynanış,

Türkçe dahil 11 farklı dil desteği,

Çevrimdışı,

Çarpıcı grafik açıları,

Etkileyici ses efektleri,

Eğlenceli bir dünya,

Oyunculara kendi tarzlarında bir üniversite haya geçirme fırsatı veren Two Point Campus eğlenceli bir oynanışa sahip. Oyuncular, yapım içerisinde birbirinden farklı akademik kurslar açabilecek, öğrenci çekmek için çeşitli etkinlikler hazırlayabilecek ve keyifli zaman geçirecekler. Geniş ve zengin bir harita üzerinde geçen oyunda, oyuncular benzersiz görevler ile de karşılaşacaklar. Kütüphaneler kuracak, en iyi personelleri işe alarak en iyi üniversiteyi hayata geçirecek olan oyuncular, pek çok kilitli içeriğe de ulaşmaya çalışacaklar.

Windows, Linux ve MacOS işletim sistemi üzerinde oynanabilen simülasyon oyunu İngilizce ve Almanca seslendirmelere de sahip. Oyundaki tüm içerikleri Türkçe olarak görüntüleyecek ama seslendirmeleri ise ya İngilizce ya da Almanca olarak duyabileceksiniz.

Two Point Campus İndir

Oyunlar dolar kuru ile ülkemizde satıldığı için fiyatları da bir hayli pahalı olarak karşımıza çıkıyor. Two Point Campus'ün fiyat etiketi de Steam üzerinde dikkat çekecek bir yapıya sahip. Oyun satışlarını artırmaya devam ederken, olumlu yorumlar da almayı ihmal etmiyor.

Two Point Campus Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3 6100 or AMD FX-4350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GT 1030, 2GB (Legacy: NVIDIA GeForce GTX 460), AMD RX550, 2GB (Legacy: AMD Radeon HD 6850), Integrated: Intel HD Graphics 630

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Two Point Campus Önerilen Sistem Gereksinimleri