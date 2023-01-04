PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
PC, simulasyon oyunları denildiğinde akıllara gelen ilk platform oluyor. İşte en iyi PC’de oynanabilecek en iyi simülasyon oyunları.
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Oyun Severlere Farklı Türlerden Eşsiz PC Oyun Önerisi
Malum yaz aylarına giriş yapıyoruz ve okullar kapanmak üzere. Yaz tatiline giriş yaptığımız şu günlerde ne oynayabilirim diye düşünüyorsanız bu kapsamlı içeriğimizde siz de kendinize uygun oyunu bulabileceksiniz.
Bilgisayarlar simülasyon oyunu oynamak için en iyi platform desek haksız olmayız herhalde. Her platformda oynayabileceğiniz simülasyon oyunları mevcut ancak klavye-fare desteği ve direksiyon takımı gibi harici ekipmanlar ile bilgisayarda bu yapımları deneyimlemek çok daha keyifli. PC’de simülasyon oyunları oynamak çok daha gerçekçi bir his veriyor. PC’de oynayabileceğiniz en iyi simülasyon oyunlarını sizler için listeledik. Simülasyon oyunu önerisi arayanlar buraya.
Android İçin En İyi Simülasyon Oyunları
Android cihazlar için en iyi simülasyon oyunları neler? Bu yazıda akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynanabilecek birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık.
PC Simülasyon Oyunları
- Car Mechanic Simulator 2021
- Microsoft Flight Simulator
- Euro Truck Simulator 2
- PowerWash Simulator
- PC Building Simulator
- Farming Simulator 22
- Cities: Skylines
- Dwarf Fortress
- The Sims 4
- ARMA 3
Simülasyon Teorisi Nedir? Simülasyonda Mı Yaşıyoruz?
Özellikle bilim kurgu filmlerinde sıklıkla karşımıza çıkan simülasyon teorisi, varoluşumuzu anlama yolunda bazı korkunç iddialarda bulunuyor.
Car Mechanic Simulator 2021
Oynayabileceğiniz en iyi ve en detaylı araba tamir simülasyonu olan Car Mechanic Simulator 2021, görsel ve oynanış anlamında oldukça detaylı bir yapım. Müzayedeleri gezip kötü durumdaki arabaları satın aldıktan sonra onları en iyi hale getirmeye çalıştığımız bu oyunda kendi çalışma alanımıza da yatırım yaparak hizmet kalitemizi geliştirmeye çalışıyoruz.
Microsoft Flight Simulator
Uçuş simülasyonu konusunda daha kaliteli bir oyun yapmak mümkün mü bilmiyoruz ancak konu buysa en iyisi Microsoft Flight Simulator diyebiliriz. Pek çok sistemi zorlayacak bir yapım olan Microsoft Flight Simulator’da gerçek dünyadaki havaalanları ve şehirler neredeyse birebir olarak oyuna aktarılmış. Pistten kalkmak ve inmek görsel olarak son derece tatmin edici bir hissiyat veriyor.
Euro Truck Simulator 2
Simülasyon oyunu denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Euro Truck Simulator 2, ülkemizde de çok sevilen bir oyun. World of Trucks ile birlikte online olarak da oynanabilen bu yapım en meşhur simülasyon oyunlarından bir tanesi. Tır sürme simülasyonu fikri özellikle de bizim ülkemizde oldukça benimsendi. Türk komünitesi tarafından da oldukça desteklen Euro Truck Simulator 2 modlarla bambaşka bir hale de bürünebiliyor.
Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) Hileleri
Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) hileleri sayesinde oyunda bazı aktiviteleri çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
PowerWash Simulator
Evet bu oyun biraz ilginç. Basınçlı suyla ortalığı temizlediğimiz bu oyun oldukça farklı bir yapım. Birinci kişi bakış açısına sahip olan bu oyunda etrafı basınçlı suyla temizlemeye çalışıyoruz. Rahatlatıcı bir etkisi olan bu oyun temizlik sevenler için benzersiz diyebiliriz.
Bilgisayar Temizliği Nasıl Yapılır
Bilgisayar Temizliği Nasıl Yapılır? - Kullandığınız bilgisayar yalnızca düşük bileşenlerden ya da zararlı yazılımlardan değil, aynı zamanda çeşitli temizlik sorunlarından dolayı da performans kaybına uğrar.
PC Building Simulator
Kendi bilgisayarınızı toplama mı aldınız yoksa hazır mı? PC Building Simulator ile artık kendi kasanızı rahatça toplayabileceksiniz. Bilgisayar bileşenlerinin ne işe yaradığını ve nasıl birbirleri ile uyumlu bir şekilde bir araya getirileceğini öğrendiğiniz bu oyunun eğitici bir tarafı da bulunmakta. Bilgisayar parçalarına merakınız varsa ve PC toplamaktan keyif alıyorsanız bu oyunu muhakkak oynamalısınız.
PC Building Simulator Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
Bilgisayar toplamaktan ve bilgisayar parçaları ile ilgilenmekten hoşlanıyor musunuz? O zaman PC Building Simulator tam size göre bir oyun.
Farming Simulator 22
Modern hayattan sıkılmış olan pek çok kişi bir köyün ya da çiftçiliğin hayalini kuruyor. Modern imkanlardan vazgeçmeden evinizin rahatında çiftçilik deneyimlemek ister misiniz? Bir çiftçinin başına gelebilecek tüm zorlukları deneyimlediğiniz bu oyunda kendi çiftliğinizi inşa edebilirisniz. Bu oyunda; Fransa'nın güneyindeki Akdeniz kıyılarında, ABD'nin Orta Batı bölgesinde ya da Avrupa'da Alp manzaralı bir yerde çiftçilik yapabilirsiniz.
Cities: Skylines
Şehir kurma simülasyonları arasında açık ara en bilinen yapım olan Cities: Skylines sizi gerçekten de bir belediye başkanı gibi hissettirebilir. Bir şehrin tüm ihtiyaçlarını kendi başınıza gidermeye çalıştığınız bu oyun ilk başta biraz kolay gibi gözükse de oldukça kompleks bir hale bürünebiliyor. Cities: Skylines’daki detaylar ve yapabileceğiniz şeylerin sınırı her geçen gün biraz daha genişliyor. Yıllardan beri pek çok DLC ile zenginleştirilen Cities: Skylines oynayabileceğiniz en iyi şehir kurma simülasyonu.
Cities Skylines Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?
En iyi şehir kurma oyunlarından biri olan Cities Skylines eskimeyen bir oyun.
Dwarf Fortress
Esasında ilk kez 2006 yılında piyasaya çıkan daha sonra 6 Aralık 2022 tarihinde Steam’e yenilenmiş bir şekilde gelen Dwarf Fortress iddia edilene göre Dünya’nın en derin ve karmaşık simülasyonuymuş. Piksel grafiklere sahip bu oyunda yapabileceklerinizin sınırı olmadığı söyleniyor. Bir grup cüceyi yönettiğimiz bu oyunda goblinlere karşı mücadele ediyoruz. Oynaması ve anlaması oldukça güç olan bu oyun kesinlikle tecrübeli simülasyon oyuncularına hitap edebilecek bir yapım.
The Sims 4
En popüler simülasyon oyunlarından biri olan The Sims 4, ücretsiz olduktan sonra çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Bir yaşam simülasyonu olan The Sims 4 yaşama dair pek çok şeyi bünyesinde barındırıyor. Günlük işler yapabildiğiniz, evlenip çocuk sahibi olabildiğiniz bu oyunda pek çok DLC bulunuyor. Yıllar içerisinde pek çok modun geliştirilmesini de sağlayan bu oyun DLC’ler ve modlar ile birlikte sizlere yüzlerce saatlik bir içerik veriyor.
Sims 4 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?
Oldukça eski bir oyun serisi olan The Sims, oldukça nevi şahsına münhasır bir yapım. Öyle ki The Sims oyunları popüler olduktan sonra pek çok
ARMA 3
Gerçek bir savaş tecrübesine hazır mısınız? Diğer savaş oyunlarından çok farklı bir yapım olan Arma 3, savaş ve simülasyon tecrübelerini çok iyi birleştiren bir oyun. Diğer savaş oyunlarını tamamen unutun. Arma 3 size gerçek bir askerin yaşadıklarını yaşatacak bir yapım. Askeri simülasyonlar arasında en başarılısı olan Arma 3, 2013 yılında çıkmış bir oyun olmasına rağmen günümüzde hala oynanabilen bir oyundur.
PC’de oynayabileceğiniz simülasyon oyunlarını sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin listedeki favori simülasyon oyununuz hangisi? Listede olmasını düşündüğünüz başka simülasyon oyunları var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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