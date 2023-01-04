PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları

Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.

Bilgisayarlar simülasyon oyunu oynamak için en iyi platform desek haksız olmayız herhalde. Her platformda oynayabileceğiniz simülasyon oyunları mevcut ancak klavye-fare desteği ve direksiyon takımı gibi harici ekipmanlar ile bilgisayarda bu yapımları deneyimlemek çok daha keyifli. PC’de simülasyon oyunları oynamak çok daha gerçekçi bir his veriyor. PC’de oynayabileceğiniz en iyi simülasyon oyunlarını sizler için listeledik. Simülasyon oyunu önerisi arayanlar buraya.

PC Simülasyon Oyunları

Car Mechanic Simulator 2021

Microsoft Flight Simulator

Euro Truck Simulator 2

PowerWash Simulator

PC Building Simulator

Farming Simulator 22

Cities: Skylines

Dwarf Fortress

The Sims 4

ARMA 3

Car Mechanic Simulator 2021

Oynayabileceğiniz en iyi ve en detaylı araba tamir simülasyonu olan Car Mechanic Simulator 2021, görsel ve oynanış anlamında oldukça detaylı bir yapım. Müzayedeleri gezip kötü durumdaki arabaları satın aldıktan sonra onları en iyi hale getirmeye çalıştığımız bu oyunda kendi çalışma alanımıza da yatırım yaparak hizmet kalitemizi geliştirmeye çalışıyoruz.

Microsoft Flight Simulator

Uçuş simülasyonu konusunda daha kaliteli bir oyun yapmak mümkün mü bilmiyoruz ancak konu buysa en iyisi Microsoft Flight Simulator diyebiliriz. Pek çok sistemi zorlayacak bir yapım olan Microsoft Flight Simulator’da gerçek dünyadaki havaalanları ve şehirler neredeyse birebir olarak oyuna aktarılmış. Pistten kalkmak ve inmek görsel olarak son derece tatmin edici bir hissiyat veriyor.

Euro Truck Simulator 2

Simülasyon oyunu denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Euro Truck Simulator 2, ülkemizde de çok sevilen bir oyun. World of Trucks ile birlikte online olarak da oynanabilen bu yapım en meşhur simülasyon oyunlarından bir tanesi. Tır sürme simülasyonu fikri özellikle de bizim ülkemizde oldukça benimsendi. Türk komünitesi tarafından da oldukça desteklen Euro Truck Simulator 2 modlarla bambaşka bir hale de bürünebiliyor.

PowerWash Simulator

Evet bu oyun biraz ilginç. Basınçlı suyla ortalığı temizlediğimiz bu oyun oldukça farklı bir yapım. Birinci kişi bakış açısına sahip olan bu oyunda etrafı basınçlı suyla temizlemeye çalışıyoruz. Rahatlatıcı bir etkisi olan bu oyun temizlik sevenler için benzersiz diyebiliriz.

PC Building Simulator

Kendi bilgisayarınızı toplama mı aldınız yoksa hazır mı? PC Building Simulator ile artık kendi kasanızı rahatça toplayabileceksiniz. Bilgisayar bileşenlerinin ne işe yaradığını ve nasıl birbirleri ile uyumlu bir şekilde bir araya getirileceğini öğrendiğiniz bu oyunun eğitici bir tarafı da bulunmakta. Bilgisayar parçalarına merakınız varsa ve PC toplamaktan keyif alıyorsanız bu oyunu muhakkak oynamalısınız.

Farming Simulator 22

Modern hayattan sıkılmış olan pek çok kişi bir köyün ya da çiftçiliğin hayalini kuruyor. Modern imkanlardan vazgeçmeden evinizin rahatında çiftçilik deneyimlemek ister misiniz? Bir çiftçinin başına gelebilecek tüm zorlukları deneyimlediğiniz bu oyunda kendi çiftliğinizi inşa edebilirisniz. Bu oyunda; Fransa'nın güneyindeki Akdeniz kıyılarında, ABD'nin Orta Batı bölgesinde ya da Avrupa'da Alp manzaralı bir yerde çiftçilik yapabilirsiniz.

Cities: Skylines

Şehir kurma simülasyonları arasında açık ara en bilinen yapım olan Cities: Skylines sizi gerçekten de bir belediye başkanı gibi hissettirebilir. Bir şehrin tüm ihtiyaçlarını kendi başınıza gidermeye çalıştığınız bu oyun ilk başta biraz kolay gibi gözükse de oldukça kompleks bir hale bürünebiliyor. Cities: Skylines’daki detaylar ve yapabileceğiniz şeylerin sınırı her geçen gün biraz daha genişliyor. Yıllardan beri pek çok DLC ile zenginleştirilen Cities: Skylines oynayabileceğiniz en iyi şehir kurma simülasyonu.

Dwarf Fortress

Esasında ilk kez 2006 yılında piyasaya çıkan daha sonra 6 Aralık 2022 tarihinde Steam’e yenilenmiş bir şekilde gelen Dwarf Fortress iddia edilene göre Dünya’nın en derin ve karmaşık simülasyonuymuş. Piksel grafiklere sahip bu oyunda yapabileceklerinizin sınırı olmadığı söyleniyor. Bir grup cüceyi yönettiğimiz bu oyunda goblinlere karşı mücadele ediyoruz. Oynaması ve anlaması oldukça güç olan bu oyun kesinlikle tecrübeli simülasyon oyuncularına hitap edebilecek bir yapım.

The Sims 4

En popüler simülasyon oyunlarından biri olan The Sims 4, ücretsiz olduktan sonra çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Bir yaşam simülasyonu olan The Sims 4 yaşama dair pek çok şeyi bünyesinde barındırıyor. Günlük işler yapabildiğiniz, evlenip çocuk sahibi olabildiğiniz bu oyunda pek çok DLC bulunuyor. Yıllar içerisinde pek çok modun geliştirilmesini de sağlayan bu oyun DLC’ler ve modlar ile birlikte sizlere yüzlerce saatlik bir içerik veriyor.

ARMA 3

Gerçek bir savaş tecrübesine hazır mısınız? Diğer savaş oyunlarından çok farklı bir yapım olan Arma 3, savaş ve simülasyon tecrübelerini çok iyi birleştiren bir oyun. Diğer savaş oyunlarını tamamen unutun. Arma 3 size gerçek bir askerin yaşadıklarını yaşatacak bir yapım. Askeri simülasyonlar arasında en başarılısı olan Arma 3, 2013 yılında çıkmış bir oyun olmasına rağmen günümüzde hala oynanabilen bir oyundur.

PC’de oynayabileceğiniz simülasyon oyunlarını sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin listedeki favori simülasyon oyununuz hangisi? Listede olmasını düşündüğünüz başka simülasyon oyunları var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.