It Takes Two benzeri oyunlar oynayarak uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Bu rehberde popüler co-op oyununu beğenen oyuncuların oynamak isteyebileceği oyunları bir arada topladık.

Hazelight Studios tarafından geliştirilen It Takes Two, 2021 yılında The Game Awards etkinliğinde yılın oyunu ödülüne layık görülerek büyük bir başarının altına imza attı. Eğer bu oyunu beğendiyseniz ve It Takes Two tarzı oyun arıyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

It Takes Two Benzeri Oyunlar Listesi

A Way Out

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

We Were Here Forever

Chained Together

Portal 2

Unravel Two

Overcooked 2

Super Mario Bros. Wonder

Human Fall Flat

It Takes Two alternatifi oyunlar listesinde yer alan yapımların detayların aşağıdan göz atabilirsiniz.

A Way Out

It Takes Two gibi oyun arıyorsanız A Way Out'u tercih edebilirsiniz. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan yapımda hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz. Hazelight Studios tarafından geliştirilen oyun 2018 yılında piyasaya sürüldü.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Brothers: A Tale of Two Sons Remake, ölümcül bir hastalığa sahip olan babalarını kurtarmak için maceraya adım atan iki kardeşi konu alıyor. Kardeşlerin bu macerada "Yaşam Suyu"nu bulması gerekiyor. Çeşitli bulmacalar içeren oyunu arkadaşınız ile beraber oynayabilirsiniz.

We Were Here Forever

Total Mayhem Games tarafından geliştirilen We Were Here Forever'da çeşitli bulmacalar ile karşılaşabileceğimiz bir maceraya adım atıyoruz. 2022 yılında piyasaya sürülen oyunda zindandan kurtulup özgürlüğe kavuşmaya çalışıyoruz.

Chained Together

It Takes Two tarzı oyun önerileri listesinde Chained Together da bulunuyor. Co-op desteğine sahip platform oyunda zincire bağlı karakterleri kontrol ediyoruz. Karşımıza çıkan engelleri aşmaya çalıştığımız yapım 2024 yılında satışa sunuldu.

Portal 2

Valve tarafından geliştirilen Portal 2, bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda arkadaşımız ile birlikte bulmacaları çözerek ilerlememiz gerekiyor. 95 Metacritic puanı ile dikkat çeken yapım 2011 yılında çıktı.

Unravel Two

Unravel Two, iplikler ile birbirine bağlanmış iki karkaterin hikâyesine odaklanıyor. Coldwood Interactive tarafından geliştirilen oyunda çeşitli bulmacaları çözerek ilerliyoruz. Kaliteli grafiklere sahip yapım 2018 yılında satışa sunuldu.

Overcooked 2

Takım çalışmasının büyük bir öneme sahip olduğu Overcooked 2'de yemek siparişlerini hazırlamaya çalışıyoruz. Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyun 2018 yılında piyasaya sürüldü.

Super Mario Bros. Wonder

Eğlenceli bir oyun deneyimi sunan Super Mario Bros. Wonder'da Mario'nun yanı sıra Luigi, Peach, Daisy, Toads ve Toadette karakterleri de bulunuyor. Nintendo tarafından geliştirilen platform oyunu 2023 yılında satışa sunuldu.

Human Fall Flat

Fizik tabanlı platform oyunu Human Fall Flat'te karşımıza çıkan engelleri aşmaya çalışıyoruz. No Brakes Games tarafından geliştirilen oyun 2016 yılında piyasaya sürüldü. 70 Metacritic puanına sahip yapımın yayıncılığını Curve Games üstlendi.

It Takes Two hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce It Takes Two alternatifi en iyi oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.