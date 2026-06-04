Vasilisa
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici Steppe Hare Studio
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Vasilisa, Sovyet sonrası zamanda geçen ve co-op moda sahip olan bir çevrimiçi korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Vasilisa, Slav mitolojisinden ilham alan 1-4 kişilik co-op korku oyunudur.
- Oyun sürekli zorlaşan dinamik korku sistemi kullanıyor.
- Görev eşyaları, kilitli evler, düşmanlar ve önemli olaylar rastgele oluşturuluyor.
Steppe Hare Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Vasilisa, 1 ila 4 oyuncuya kadar oynanabilen bir çevrimiçi korku oyunudur. Arkadaşlarınızla takım oluşturun ve kadim kötülüğü yok etmeye çalışın. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Vasilisa oyununda, zamana karşı yarıştığınızı da unutmamalısınız.
Gece bitmeden tüm köyü kurtarmalısınız. Aksi takdirde lanet yayılır ve siz de bir parçası olursunuz.
Sovyet sonrasında geçen Vasilisa, Görselliği ve sesleriyle o dönemi andıran bir yapıya sahiptir. Yükselen korku seviyesiyle birlikte canavarlar artarak karşınıza çıkmaya devam eder ve bi' o kadar da saldırganlaşır.
Çeşitli ritüelleri yapmazsanız, başladığınız yerde kalmaya devam eder ve laneti yok etmeden onun bir parçası olursunuz. İksir hazırlamalı, tavukları yakalamalı ve ritüel malzemeleriyle laneti bitirmelisiniz.
Vasilisa İndir
Yüksek tekrar oynanabilirliğe sahip olan Vasilisa, her oynayışınızda farklı bulmacalar ve eylemlerle oyuncuların karşısına çıkıyor. Rastgele koyulan anahtarlar ve eşyalar, bir sonraki oynayışınızda aynı yerde olmayacak. Bu nedenle tekrar tekrar oyunu bitirmeye çalışabilirsiniz.
Siz de Vasilisa indirin ve Slav korkusunu en derinden yaşayın!
Vasilisa Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10, 64 Bit
- İŞLEMCI: Intel i5 veya yeni nesil i3 / AMD eşdeğeri
- BELLEK:16 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- DIRECTX: Sürüm 11
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Vasilisa nasıl bir oyun?
Vasilisa, Slav halk hikâyeleri ve Sovyet sonrası kırsal atmosferden ilham alan bir hayatta kalma-korku oyunudur. Oyuncular lanetlenmiş bir kızı kurtarmak için köyü keşfeder ve çeşitli görevleri tamamlar.
Oyun kaç kişi oynanabiliyor?
Oyun tek başına oynanabildiği gibi çevrimiçi olarak en fazla 4 oyuncuyla birlikte de oynanabiliyor. Takım çalışması ve kaynak paylaşımı önemli rol oynuyor.
Oyunun hikâyesi nedir?
1990'larda SSCB'nin dağılmasının ardından terk edilmiş bir sığınakta eski bir kötülük uyanır. Karanlık bir ruh Vasilisa isimli genç kıza musallat olur ve oyuncuların görevi laneti kaldırıp köyü kurtarmaktır.
Oyunda hangi yaratıklar bulunuyor?
Lanetlenmiş Vasilisa'nın yanı sıra şeytani tavşanlar, Kolobok ve Slav masallarından esinlenen çeşitli doğaüstü yaratıklar bulunuyor.
Sesli sohbet desteği var mı?
Evet. Oyun yakınlık tabanlı (positional voice chat) sesli sohbet sistemi içeriyor. Oyuncular birbirleriyle iletişim kurarken takım koordinasyonu yapabiliyor.