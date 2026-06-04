Vasilisa, Sovyet sonrası zamanda geçen ve co-op moda sahip olan bir çevrimiçi korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Vasilisa, Slav mitolojisinden ilham alan 1-4 kişilik co-op korku oyunudur.

Oyun sürekli zorlaşan dinamik korku sistemi kullanıyor.

Görev eşyaları, kilitli evler, düşmanlar ve önemli olaylar rastgele oluşturuluyor.

Steppe Hare Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Vasilisa, 1 ila 4 oyuncuya kadar oynanabilen bir çevrimiçi korku oyunudur. Arkadaşlarınızla takım oluşturun ve kadim kötülüğü yok etmeye çalışın. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Vasilisa oyununda, zamana karşı yarıştığınızı da unutmamalısınız.

Gece bitmeden tüm köyü kurtarmalısınız. Aksi takdirde lanet yayılır ve siz de bir parçası olursunuz.

Sovyet sonrasında geçen Vasilisa, Görselliği ve sesleriyle o dönemi andıran bir yapıya sahiptir. Yükselen korku seviyesiyle birlikte canavarlar artarak karşınıza çıkmaya devam eder ve bi' o kadar da saldırganlaşır.

Çeşitli ritüelleri yapmazsanız, başladığınız yerde kalmaya devam eder ve laneti yok etmeden onun bir parçası olursunuz. İksir hazırlamalı, tavukları yakalamalı ve ritüel malzemeleriyle laneti bitirmelisiniz.

Vasilisa İndir

Yüksek tekrar oynanabilirliğe sahip olan Vasilisa, her oynayışınızda farklı bulmacalar ve eylemlerle oyuncuların karşısına çıkıyor. Rastgele koyulan anahtarlar ve eşyalar, bir sonraki oynayışınızda aynı yerde olmayacak. Bu nedenle tekrar tekrar oyunu bitirmeye çalışabilirsiniz.

Siz de Vasilisa indirin ve Slav korkusunu en derinden yaşayın!

Vasilisa Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10, 64 Bit

Windows 10, 64 Bit İŞLEMCI: Intel i5 veya yeni nesil i3 / AMD eşdeğeri

Intel i5 veya yeni nesil i3 / AMD eşdeğeri BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan