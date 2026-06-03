Vivamax APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 31.7 MB
- Üretici VIVAMAX, INC.
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Vivamax APK, içerisinde özel yapım filmlerden TV dizilerine kadar barındıran bir eğlence uygulamasıdır. Filipin menşeli filmlere, dizilere ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz!
⚡ Önemli Bilgiler
- VivaMax (VMX), Filipin yapımı film ve dizilere odaklanan bir dijital yayın platformudur.
- İçerikler çevrimdışı izlenmek üzere indirilebiliyor.
Filipinli kullanıcılar için geliştirilen Vivamax APK, Android için film ve dizi izleme uygulamaları arasında yer alıyor. Filipin yapımı film ve dizilere odaklanan bu uygulamada, özel yapımlar dahil olmak üzere geniş bir içerik yelpazesi bulunuyor.
80 ülkede kullanılabilen Vivamax APK, kullanıcı dostu arayüzü ve özellikleriyle ön plana çıkıyor. İzlemek istediğiniz içerikleri daha önceden indirerek çevrim dışı izleyebilir ve kendi internetinizi harcamak zorunda kalmazsınız.
Vivamax APK İndir
Filmler, TV dizileri, konser kayıtları, özel içerikler ve dha fazlası Vivamax uygulamasında bulunuyor. Evet, konser kayıtları dahil olmak üzere birçok içeriği izleyebilirsiniz. Genellikle Filipinli şarkıcıları yayınlayan Vivamax APK'da, dünyaca ünlü şarkıcıları izleme şansına da sahip olabilirsiniz.
Eğer siz de Filipin yapımlarını izlemek istiyorsanız, kesinlikle Vivamax APK indirin ve yüzlerce içeriğe erişin!
Vivamax Uygulaması Özellikleri
- Android için film ve dizi izleme uygulaması
- Filipin için özel içerikler
- TV dizileri ve konser kayıtları
- Kullanıcı dostu arayüz
- İçerik indirme ve çevrim dışı izleme
Sıkça Sorulan Sorular
VivaMax nasıl bir uygulama?
VivaMax, Filipin yapımı film, dizi ve özel içerikleri izleyebileceğiniz abonelik tabanlı bir video yayın platformudur.
VivaMax ücretsiz mi?
Uygulama indirilebilir ancak içeriklerin büyük kısmına erişmek için abonelik gerekiyor. Bazı içerikler ön izleme olarak görüntülenebiliyor.
İçerikleri internet olmadan izleyebilir miyim?
Evet. Desteklenen yapımları cihazınıza indirerek çevrimdışı izleme özelliğinden yararlanabilirsiniz.
VivaMax hangi cihazlarda kullanılabiliyor?
Android telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve çeşitli ev eğlence cihazlarında kullanılabiliyor.
Uygulamada hangi tür içerikler bulunuyor?
Filmler, TV dizileri, konser kayıtları, özel programlar ve VivaMax'e özel orijinal yapımlar bulunuyor.