Vivamax APK, içerisinde özel yapım filmlerden TV dizilerine kadar barındıran bir eğlence uygulamasıdır. Filipin menşeli filmlere, dizilere ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz!

Berkcan Aktürk - 7 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler VivaMax (VMX), Filipin yapımı film ve dizilere odaklanan bir dijital yayın platformudur.

İçerikler çevrimdışı izlenmek üzere indirilebiliyor.

Filipinli kullanıcılar için geliştirilen Vivamax APK, Android için film ve dizi izleme uygulamaları arasında yer alıyor. Filipin yapımı film ve dizilere odaklanan bu uygulamada, özel yapımlar dahil olmak üzere geniş bir içerik yelpazesi bulunuyor.

80 ülkede kullanılabilen Vivamax APK, kullanıcı dostu arayüzü ve özellikleriyle ön plana çıkıyor. İzlemek istediğiniz içerikleri daha önceden indirerek çevrim dışı izleyebilir ve kendi internetinizi harcamak zorunda kalmazsınız.

Vivamax APK İndir

Filmler, TV dizileri, konser kayıtları, özel içerikler ve dha fazlası Vivamax uygulamasında bulunuyor. Evet, konser kayıtları dahil olmak üzere birçok içeriği izleyebilirsiniz. Genellikle Filipinli şarkıcıları yayınlayan Vivamax APK'da, dünyaca ünlü şarkıcıları izleme şansına da sahip olabilirsiniz.

Eğer siz de Filipin yapımlarını izlemek istiyorsanız, kesinlikle Vivamax APK indirin ve yüzlerce içeriğe erişin!

Vivamax Uygulaması Özellikleri

Android için film ve dizi izleme uygulaması

Filipin için özel içerikler

TV dizileri ve konser kayıtları

Kullanıcı dostu arayüz

İçerik indirme ve çevrim dışı izleme