TV Time; hem yerli hem de yabancı dizileri ve filmleri takip etme olanağı sunan bir platformdur. Bu platformda kullanıcılar; ne izlediklerini, ne zaman izlediklerini, neden izlediklerini ve nasıl izlediklerini seçebiliyor. TV Time uygulamasında yer alan dizi bölümleriyle filmler hakkında kullanıcıların hem yorum yapmasını hem de tepki vermesini sağlıyor.

Diğer platformlardan farklı olarak kullanıcılar dizi ve filmleri izledikten sonra onları platform üzerine kaydedebilir. Dizi ve filmleri platforma kaydettikten sonra onlarla ilgili yorum yazmak da mümkündür. Dizi ve filmlere ait topluluklara katılarak arkadaş edinebilirsiniz. Platformdaki arkadaşlarla mesajlaşarak film ve diziler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulabilir.

Farklı tür dizi ve filmlerin yer aldığı bir platformdur. Günlük, haftalık, aylık fark etmeksizin kullanıcı istediği zamanlarda izledikleriyle ilgili yorumları okuyabilir. Yorumları okuduktan sonra izlediklerini işaretleyebilir. Server anlık; yeni program içerikleri ve dizileri kullanıcılarına sunuyor.

TV Time Özellikleri Nedir?

TV Time nedir, nasıl kullanılır? sorusuna karşılık platformun özelliklerini de bilmek gerekiyor. Uygulama açıldığında ekran altında dört tane sekme bulunuyor. Bu sekmeler;

Profil

Diziler

Keşfet

Filmler şeklinde sıralanabilir.

1. Profil

TV Time profil kısmında; rozetler, istatistikler ile dizi ve film listeleri yer alıyor. Rozetler, kullanıcıların uygulamayı kullanırken kazandıkları ödülleri ifade ediyor. Kullanıcı profilinin üst tarafında tv izleme süresi, izlenen dizi ve film sayıları gibi birçok istatistik yer alır. Dizi ve film listelerindeyse; kullanıcıların profilleri, izlemiş oldukları son film ve diziler yer alır. Uygulamayı kullanan kişi isterse favori film ve dizileri de ayrı listeleyebilir.

2. Diziler

Diziler sekmesinin “Yakında” bölümünde takip edilen dizilerin gelecekteki bölümlerine dair hatırlatmalar vardır. “İzlencekler Listesi”; kullanıcıların izlemeye devam ettikleri dizileri, izleme geçmişlerini ve hangi dizileri bir süredir izlemedikleri gibi detayları listeler. “Dizi Sayfaları”; kullanıcı diziyi izlendi olarak işaretledikten sonra bölüm derecelendirilebilir, favori karakterler oylanabilir ya da izlerken hissedilen duyguları seçebilir.

3. Keşfet

Kullanıcılara; popülerlik, tür vb. birçok kritere bağlı olarak yeni dizileri keşfetme olanağını sunuyor. “Popüler Olanlar”, “Ara ve Daha Fazlasını Keşfedin”, “Öneriler” sekmelerinden izlenenlere göre benzer dizi ve filmlere erişim sağlanır.

4. Filmler

Diziler sekmesine benzer şekilde “Filmler” sekmesi de mevcut. Filmler sekmesinde; “Film Sayfaları”, “Yakında” ve “İzleme Listesi” yer alıyor.

TV Time Nasıl Kullanılır?

TV Time giriş gerçekleştirerek izlemiş olduğunuz film ve dizileri listeleyebilirsiniz. Şimdiye kadar izlediğiniz filmlerin tümünü TV Time üzerinden seçip izledim seçeneğine tıklayabilirsiniz. Böylelikle filmler kısmında izlediğiniz tüm filmlere ulaşabilirsiniz. Kullanıcı izlemek istediği filmler için de isimli liste oluşturabilir. Bu yöntem sayesinde arkadaşlarınızla liste içinden film seçip onu izleyebilirsiniz.

TV Time, dizi listeleri de tutuyor. Bölüm şeklinde dizilerin listeleri tutulabilir. İzlemiş olduğunuz diziyi son bölüme kadar izlemediyseniz izlediğiniz bölüme kadarki olanı işaretleyebilirsiniz. TV Time’da dizilere ait yeni bölüm tarihleri de yer alıyor. Aynı zamanda filmlerin çıkış tarihleriyle ilgili de bildirim alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla karşılıklı takipleşerek sosyal medya platformu olarak da uygulamayı kullanmanız mümkündür.

Dizi ve filmleri kolayca takip edebileceğiniz platform TV Time platformundan sonra Dünyanın İlk Kablosuz ve Taşınabilir Televizyonu: Displace TV başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.