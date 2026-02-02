Diziwatch'a Ne Oldu? Diziwatch Güvenilir mi?

Diziwatch, bir dönem sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Korsan anime, yabancı dizi ve film izleme sitesi olması nedeniyle tasvip edilmeyen bu isim daha sonra birden yok oldu. Peki, Diziwatch'a ne oldu? Şu anda kısa bir araştırma yaptıktan sonra görülen Diziwatch güvenilir mi?

Bu iki soru üzerinden ilerleyerek Diziwatch'ı oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Diziwatch'ın neden kapatıldığı, şu an görülen sitelerin orijinal web sitesi olup olmadığı ve bu tür web sitelerinin güvenilirliği de dahil olmak üzere konuya dair bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

Diziwatch Nedir?

Diziwatch, yabancı dizi ve film, anime, Güney Kore yapımları ve çok daha fazlasını barındıran bir web sitesiydi. Kullanıcılara seyredebilecekleri içerik açısından geniş bir yelpaze sunuyordu. Ne var ki Netflix ya da HBO Max platformları gibi sunulan içeriklerin lisansına sahip değildi. Bu da onun korsan içerik sağladığı anlamına geliyordu.

Korsan dizi ve film siteleri, çok emek harcanarak hazırlanan film ya da dizilerden elde edilen gelirin büyük ölçüde düşmesine neden olur. Bu tür web siteleri yönetmenin hukuki zeminde çok ciddi yaptırımları vardır. Ayrıca etik açıdan da bu tür platformlar da tasvip edilmez.

Diziwatch'a Ne Oldu?

Diziwatch, 2025 yılının başında bir daha açılmamak üzere kapatıldı. Bu durumun arkasındaki temel neden, korsan dizi ve film izleme sitesinin ihlal ettiği telif hakkı oldu. Bu web sitesinde yayınlanan hemen hemen her içerik, lisans alınmadan yayınlanan içerikler olduğu için Diziwatch da yasal yaptırımlarla karşılaştı.

Korsan dizi ya da film paylaşmaması için engellenen web sitesi kapandıktan sonra aynı isimle pek çok web sitesi açıldı. Bu siteler üzerinden yayınlanan içerikler de aynı şekilde emekleri göz ardı ederek telif hakkı ihlalini sürdürse de söz konusu sitelerin arkasında Diziwatch'ı kuran kişi ya da kişilerin olmadığı biliniyor.

Diziwatch Güvenilir mi?

Orijinal Diziwatch da onun gibi korsan içerikler sunan diğer web siteleri de güvenilir değildir. Söz konusu web sitelerini kullanmanın pek çok riski vardır. Çeşitli yayın kuruluşlarından izin almadan paylaşılan içeriklerle telif hakkı ihlali yapan bu web sitelerinde ağırlıklı olarak denetlenmeyen reklamlara yer verilir.

Bu reklamlar, cihazınıza zararlı yazılım bulaştırma ve kimlik avı sitelerine yönlendirme de dahil olmak üzere pek çok kötü niyetli girişim içerebilir. Ayrıca bu tür sitelerde hesap oluştururken verdiğiniz e-posta ve şifre gibi bilgiler hiç şifrelenmeden saklanabilir, üçüncü taraflara satılabilir. Özellikle her web sitesinde aynı şifreyi kullanıyorsanız hesaplarınız çalınabilir.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak Diziwatch ve türevlerinden mutlaka uzak durmanız gerektiği söylenebilir. Bu tür web sitelerinin ya da uygulamaların yerine ücretsiz yabancı film ve dizi izleme platformlarını tercih edin. Bu platformlar hem güvenli hem daha kullanıcı dostudur. Ayrıca yasal ve etik açıdan da uygundur.