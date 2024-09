WHAT THE CAR?

WHAT THE CAR?, arabanızın ayaklarını yerden kesen eğlenceli bir yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İkonikleşen yarış oyunlarını bir kenara bırakarak oyunculara harika ve eğlenceli yarış deneyimi yaşatan WHAT THE CAR? oyununda, engebeli platformlarda yarışın ve her engeli benzersiz şekilde geçin. Bacakları olan bir arabayı yöneteceksiniz. Yüzlerce seviyede zıplayın, uçun, binalara tırmanın ve paketi sorunsuzca teslim edin.

Yarışırken bölümleri geçmek için gerçekten çok farklı engellerle karşılaşacaksınız. Kimi zamam ip atlayacak kimi zaman ise balık tutma görevleri yapacaksınız. Aslında önemliolan tek şey hız tutkus değildir. WHAT THE CAR?; farklı adaları ziyaret edeceğiniz, yeni dostlarla tanışacağınız, saklı hazineleri bulacağınız ve bir yandan da yarışacağınız eğlenceli içerikleri oyunculara sunmaktadır.

Hamburger yapın, balık tutun, şarkıları düetleyin ve daha birçok tuhaf seviyenin sırrını çözün. WHAT THE CAR? sadece eğlence amaçlı olmasıyla birlikte, araba sürme becerinizi geliştirmemektedir. Arabanızın ayaklarını yerden keser ve makas atmanın ne olduğunu bile anlamazsınız.

WHAT THE CAR? Sistem Gereksinimleri