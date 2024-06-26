Ford F-150 Lightning SuperTruck Özellikleri ve Fiyatı

Ford imzalı yeni elektrikli yarış aracı tanıtıldı. F-150 Lightning SuperTruck isimli otomobil yarışlarda boy gösterecek. İlk olarak 23 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Pikes Peak International Hill Climb yarışında görücüye çıkan model motor özellikleri, batarya detayları ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yarış sevenler ve otomobil tutkunları Ford tarafından geliştirilen yeni nesil elektrikli yarış aracını merakla bekliyor. Bu yazımızda pist odaklı tasarlanan yeni Ford yarış aracının özelliklerini irdeliyoruz. İşte, Ford F-150 Lightning SuperTruck hakkında bilmeniz gerekenler!

Ford F-150 Lightning SuperTruck Özellikleri

Toplamda üç farklı motordan güç alan araç tamamen elektrikli motorlarla çalışıyor. Bu motorların güç kapasitesi 1400 beygir olarak hesaplanmış. Batarya bölümünde ultra yüksek performanslı Li-Polimer NMC batarya kullanıldığını görüyoruz.

Otomobil yarışları için tasarlanan araçta aerodinamik şartlar da göz önünde bulundurulmuş. Oldukça büyük bir rüzgarlığa yer verilmiş. Yarış aracı 241 km/s hıza ulaştığında toplam 2.722 kg yere basma kuvveti ürettiği de kaydedilen veriler arasında sıralanıyor.

Fren sisteminde ise karbon seramik frenlerle desteklenen otomobilin lastikleri Pirelli P-Zero olarak tercih edilmiş. Ford’un önceki yarış araçları ile kıyaslandığında gerek güç kapasitesi gerek tasarımıyla bu otomobilin çok daha gelişmiş bir seçenek olduğunu söylemek gerekiyor.

Özellikle Ford’un bir önceki yarış aracı olan Mustang GTD modeli ile kıyasladığımızda neredeyse 2 katı kadar güç üretebilen bir yarış otomobili görüyoruz (Mustang GTD modelinin güç kapasitesi 800 beygirdi).

Yarış aracı olarak tasarlanan Ford F-150 Lightning SuperTruck Pikes Peak’te 20 km’lik tırmanma yarışında Romain Dumas’ın kontrolünde gerçekleştirdi.