Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein: The Old Blood’ı indir ve Nazi güçlerine karşı unutulmaz bir savaş verin! Bu aksiyon dolu FPS’de tarihi değiştirmeye hazır mısınız?

Kemal Tavus - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wolfenstein: The Old Blood MachineGames tarafından geliştirilmiş ve Bethesda Softworks tarafından yayımlanmış bir FPS oyunudur. 2014’te çıkan Wolfenstein: The New Order’ın bağımsız genişleme paketi olan bu yapım, oyuncuları 1946 yılına götürerek alternatif bir İkinci Dünya Savaşı senaryosu sunar. Nazi Almanyası'nın üstünlüğe yaklaştığı bir dünyada, B.J. Blazkowicz karakterini yöneterek kritik bir görevde yer alıyoruz.

Oyun iki ana bölümden oluşuyor: Rudi Jäger and the Den of Wolves ve The Dark Secrets of Helga Von Schabbs. İlk bölümde, Blazkowicz, Castle Wolfenstein’a gizlice girerek Nazilerin üstünlük sağlamasına yardım edecek bir dosyayı ele geçirmeye çalışır ancak yol boyunca ölümcül Nazi askerleri, sadist bir hapishane yöneticisi ve mekanize düşmanlarla karşılaşırız.

İkinci bölümde ise macera Wulfburg kasabasına taşınır. Burada Nazilerin okült araştırmaları nedeniyle doğaüstü bir tehdit ortaya çıkar ve işler çok daha ürkütücü bir hal alır.

Wolfenstein: The Old Blood, serinin klasik aksiyonunu korurken yeni mekanikler ve silahlar ekleyerek oynanışı çeşitlendiriyor. Klasik Wolfenstein silahları ve yoğun çatışmalar, oyun boyunca adrenalin seviyesini yüksek tutuyor. Oyunda gizlilik ögeleri de mevcut. Bu da farklı oyun stillerine hitap eden bir deneyim sunuyor.

Grafik açısından hala çok iyi gözüken bir oyun olan Wolfenstein: The Old Blood, bugün bile hala keyifle oynanabilecek son derece kaliteli bir yapım.

Wolfenstein: The Old Blood İndir

Nazi güçlerine karşı ölümüne bir mücadeleye atılmak için Wolfenstein: The Old Blood’ı indir ve bu alternatif tarih savaşına katıl!

Wolfenstein: The Old Blood Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7/Windows 8

İşlemci : Intel Core i5-2500 @ 3.3 GHz / AMD FX-8320 @ 3.5 GHz

Bellek : 4 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1GB VRAM)

: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1GB VRAM) Depolama: 38 GB kullanılabilir alan