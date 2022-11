Wolfenstein 2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

En iyi ve en eski oyunlardan biri olan Wolfenstein geçmişten günümüze kadar uzanan oldukça köklü bir seri. İlk kez 1981 yılında piyasaya sürülen Castle Wolfenstein’dan günümüze kadar pek çok bu markaya ait oyunlar gördük.

2014 yılında Wolfenstein: The New Order isimli bir oyun çıktı ve adeta Wolfenstein serisi rebootlandı diyebiliriz. Modern bir Wolfenstein oyunu pek çok kişinin ilgisini çekti. Yayıncı Bethesda satışlardan memnun olmuş olacak ki 2017 yılında Wolfenstein II: The New Colossus’u piyasaya sürdü. Çok beğenilen bir diğer Wolfenstein oyunu biz oyuncularla buluştu.

Rebootlanmış olan ilk oyun da ikinci oyun da hikaye bakımından ilgi çekici oyunlardı. Özellikle de ikinci oyunu pek çok oyuncu Türkçe olarak oynamak istedi. Biz de bu yazımızda sizler için Wolfenstein 2 Türkçe yama nasıl indirilir, nasıl yüklenir anlatalım istedik. Siz de aşağıdaki basit adımları uygulayarak Wolfenstein 2’yi Türkçe oynayabilirsiniz.

Wolfenstein 2 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Wolfenstein 2 Türkçe yama dosyasını indirin.

Oyunun kurulu olduğu dosyayı açın.

Wolfenstein II The New Colossus 2_0.exe’yi oyunun kurulu olduğu yere kopyalayın.

.exe uzantılı dosyayı çalıştırın.

İleri seçeneklerine tıklayarak kurulumu yapın.

İşlem bu kadar basit. Wolfenstein 2 Türkçe yama başarıyla bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

Wolfenstein 2 Hakkında

1961, nazi General Deathshead’in öldürülmesinden yani İlk oyundan 5 ay sonrasını konu alan Wolfenstein 2 Blazkowicz’in komadan uyanışı ile başlıyor. “Terror-Billy” lakabıyla bilinen Blazkowicz’in direnişi kaldığı yerden devam ediyor. Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi nazilerle mücadele etmeye devam ediyoruz. İnsanlığın son umudu olan Blazkowicz Direniş’i ayağa kaldırıyor ve nazilerin kökünü kazımak için hazırlanıyor. Bu mücadeleye dahil olun ve tüm Dünya’yı özgürlüğe kavuşturun.

Wolfenstein 2 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Wolfenstein oyunlarını seviyor musunuz? Wolfenstein 2’nin Türkçe yamasını başarılı buldunuz mu? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.