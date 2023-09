Zaman İçinde Bizimle Birlikte Büyüyen Oyunlar

Space Invaders ve Pong gibi neredeyse yarım asırlık oyunlar var. Video oyunları 70’lerden itibaren günümüze kadar ulaşan bir eğlence aracı. Bu oyunlardan bazıları var ki küçüklüğümüzden itibaren bizlerle birlikte büyümüş olanlar… Bu tarz oyunların yeri bizde ayrıdır. Bu yazımızda da uzun süredir başarıyla devam eden oyunlara değineceğiz.

Bizimle Birlikte Büyüyen Oyunlar (En Popülerleri)

The Legend of Zelda

Mortal Kombat

Street Fighter

Resident Evil

Wolfenstein

Metal Gear

Warcraft

Doom

Mario

The Legend of Zelda (1986 - 2023)

Oyun dünyasının en popüler -belki de en iyi- serilerinden biri olan The Legend of Zelda yıllar içerisinde Nintendo’nun en büyük markası haline geldi. Eşsiz oynanışı ve dünyasıyla bir marka haline gelen The Legend of Zelda 30’a yakın farklı oyunu ile geçmişten günümüze kadar uzanan en bilindik serilerden bir tanesi.

Mortal Kombat (1992 - 2023)

Dövüş oyunları denilince akıllara gelen ilk serilerden biri olan Mortal Kombat, yüksek şiddet dozu ile oyun dünyasının en ikonik yapımlarından bir tanesidir. İlk oyunlarından son oyunlarına kadar hep üzerine koyarak ilerlemiş bir seri olan Mortal Kombat kelimenin tam anlamıyla bizimle beraber büyümüş, gelişmiş bir seridir.

Street Fighter (1987 - 2023)

Bir diğer dövüş oyunu klasiği şüphesiz Street Fighter olacaktır. Karakterleri ile öne çıkan bu seri bir dönemin arcade kültürünü şekillendirmiştir. Günümüzde aşırı gerçekçi grafikleri ile öne çıkan bu yapımın eski oyunları nostalji yaşatırken yeni oyunları da teknolojinin ne kadar ileri gittiğini gösteriyor.

Resident Evil (1996 - 2023)

Korku oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Resident Evil günümüzde tekrardan popülerlik elde etmiş serilerden bir tanesi. Eski oyunlarının remake versiyonlarını çok iyi bir şekilde yapmasıyla bilinen bu serinin oyunlarını günümüz teknolojisi ile oynamak gerçekten büyük bir şans.

Wolfenstein (1981 - 2022)

FPS türünün oluşmasına çok önemli bir yere sahip olan Wolfenstein bir süre sessiz kalmış sonra küllerinden doğarak dirilmiş bir seridir. Konu ve işleyiş olarak oldukça aykırı diyebileceğimiz bir seri olan Wolfenstein günümüzde de bize kaliteli FPS oyunları sunmaya devam ediyor.

Metal Gear (1987 - 2018)

Dünyaca ünlü usta oyun yönetmeni Hideo Kojima’nın benzersiz eseri Metal Gear ve daha sonrasından Metal Gear Solid oyun dünyasının en iyi serilerinden biridir. Özellikle de Metal Gear Solid serisi her oyuncunun oynaması gereken nadide bir seridir. Her ne kadar ki son oyunları çeşitli dramalar yüzünden tam potansiyelini gösterememiş olsa da eski oyunları tam bir şaheserdir.

Warcraft (1994 - 2022)

RTS türünün en iddialı temsilcilerinden biri olan, Sonra World of Warcraft ile MMORPG’nin en büyük oyunu olan Warcraft serisi oldukça büyük ve kapsamlı bir dünyaya sahiptir. Hem RTS hem de MMORPG türündeki başarısından ötürü bir dönemin efsanesi olan Warcraft çocukluğumuzun en iyi işlerindendi.

Doom (1993 - 2023)

Wolfenstein’dan sonra FPS janrına en büyük hizmeti sunmuş oyun hangisidir desek herhalde herkes Doom cevabını verir öyle değil mi? Hızlı ve akıcı FPS’lerin bir numaralı ismi olan Doom bizlere çok daha vahşi ve şiddet dolu bir dünya sunuyordu. Tıpkı Wolfenstein’da olduğu gibi uzun bir süre kış uykusunda kalan Doom’un geri dönüşü tam bir efsaneydi.

Mario (1981 - 2023)

Oyun dünyasının en popüler simgelerinden biri olan Mario için ne desek eksik kalır. İkon haline gelmiş olan Mario’nun oyunları say say bitmez. Her tarzda oyunu olan Mario kelimenin tam anlamıyla bir klasiktir. Öyle ki, çocukluğunda ya da gençliğinde Mario oynamamış olan bir kimse yoktur herhalde.

Bizimle birlikte büyüyen oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin küçüklüğünüzden beri oynadığınız seri hangisi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka bir oyun serisi var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.