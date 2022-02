XMEye ile iOS akıllı telefonunuz ile kameralarınızı takip edebilir, canlı olarak izleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yepyeni mobil oyun ve uygulamalar marketlerdeki yerini almaya devam ediyor. Akıllı telefon kullanımı her yıl artmaya devam ederken oyun ve uygulama sektörü de bu pastadan payını almaya devam ediyor. Özellikle mobil oyun sektörü deli gibi para basmaya devam ederken, pandemi süreci hem oyuncu kitlesini hem de oyun içi harcamaları epey arttırdı. Dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler yepyeni oyun ve uygulamaları kullanıcılar ile buluşturmaya devam ederken XMEye adındaki bir kamera izleme uygulaması da ön plana çıktı.

Windows, iOS ve Android platformlarında kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan XMEye her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Huangwanshui tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan uygulama günümüzde en çok kullanılan kamera izleme uygulamaları arasında yer alıyor. Android platformu kullanıcıları tarafından sadece Google Play üzerinde 10 milyondan fazla kez indirilen XMEye APK, 2021 yılının Kasım ayından bu yana listenin en üst sıralarında yer alıyor.

XMEye Özellikleri

Basit kullanım,

Oldukça sade bir kullanıcı arayüzü,

Ücretsiz kullanım,

Android, iOS ve Windows platformlarında kararlı çalışma,

Kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak sunulan XMEye ile her an her yerde kamera görüntüleri izlemek mümkün. Kullanıcılar önce kayıt olarak sisteme erişecek, takip etmek istedikleri kameranın özelliklerini sisteme tanımlayacak ve bu kameraları diledikleri yerden izleyebilecekler. Her kesimden kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulama üç farklı platformda ücretsiz olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Türk kullanıcılar tarafından da kullanılan yapım ne yazık ki bünyesinde sadece İngilizce dil seçeneğine yer veriyor.

IPC ve DVR izleme standartlarına da yer veren uygulama her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilen yapım, oldukça basit bir arayüze sahip.

XMEye bulut teknolojisi sayesinde izlenen videoları da güvenli bir ortamda saklamaya fırsat veriyor. Kullanıcılar bu sayede görüntüleri daha sonra diledikleri gibi defalarca kez izleyebiliyor, durdur devam et gibi seçeneklerden de yararlanabiliyorlar.