XMEye
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.00 MB
- Üretici huangwanshui
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XMEye ile dilediğiniz her an kameraları takip edebilir, görüntülere ulaşabilirsiniz.
Günümüzde teknoloji geliştikçe güvenliğin önemi de artmaya başladı. Dükkan ve ev sahipleri tehlikelere karşı bazen alarm ile bazen de güvenlik kameraları ile önlemler almaya başladılar. Yıllardır bu durum piyasadaki pek çok açığı da beraberin de getirdi. Günümüzde bu tür sorunlar artık gündeme gelmemeye başladı. Akıllı telefonların getirdiği pek çok özellik, bazen evdeki teknolojiyi uzaktan kontrol etmemize bazen de kameraları izleme konusunda kullanıcılara imkan sağlıyor. Bu uygulamalardan biri de XMEye oldu.
Windows, Mac, Android ve iOS platformların da ücretsiz olarak yer alan XMEye uzaktan kameraları kontrol etmeye yarayan bir yapı sunuyor. Oldukça sade ve basit bir arayüz ile kullanıcıların karşısına çıkan uygulama günümüzde hem bilgisayar hem de mobil platformda milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
XMEye Özellikleri
- Ücretsiz kullanım,
- Basit arayüz,
- Her yerden ulaşabilme,
- Videoları arşivleme,
Android için Google Play üzerinde, iOS için App Store üzerinde yer alan XMEye kamera takip aracı, Windows ve Mac platformu için ise Chrome Web Mağazası üzerinde yer alıyor. Chrome için eklenti şeklinde yayınlanan uygulama 1 MB’lık bir dosya boyutuna sahip. Bilgisayar kullanıcıları uygulamayı Chrome internet tarayıcısına eklenti olarak indirerek kullanabilecekler. Oldukça basit bir yapı da kullanılan XMEye adlı uygulama, sadece İngilizce dil desteğine sahip. 2017’den bu yana bilgisayar platformunda güncelleme almayan uygulama mobil platformda ise 2021 yılında güncelleme aldı.
Windows 7, 8, 10 ve Mac platformunda da ücretsiz olarak yayınlanan uygulama uzaktan kameraları takip etme ve dilediğiniz zaman videolara ulaşmaya imkan veriyor. Kullanıcılar uygulamaya kayıt olarak ilk adımı tamamlıyor ve ardından da kamera bilgilerini sisteme girerek o kameranın görüntülerine kolayca erişebiliyorlar.
Mobil platformda 10 milyondan fazla kez indirilen başarılı yapım, 2022 yılına gelmemiz ile de birlikte kitlesini artırmaya devam ediyor. Araçlar kategorisinde yer alan uygulama alacağı güncellemeler ile daha kararlı bir hale gelecek gibi görünüyor.
XMEye
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 38.00 MB
- Üretici huangwanshui
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XMEye APK ile Android akıllı telefonunuz ile kameralarınızı takip edebilir, canlı olarak izleyebilirsiniz.
Teknoloji her geçen gün gelişmeye devam ederken bizlerin hayatlarını da daha kolay bir hale getiriyor. Pandemi sürecinde bazı bankalar online görüşmeler sayesinde kısa sürede müşterilerine yeni hesap açabilme fırsatı sunarak büyük bir yeniliğe imza atmışlardı. Her geçen gün gelişmeye devam eden teknoloji beraberinde oyun ve uygulamalarda da yenilikleri karşımıza çıkarıyor. Son günler de viral olan uygulamalar arasında yer alan XMEye kullanıcılara diledikleri yerden kameralara bağlanıp videolar izleme fırsatı sunuyor. XMEye APK Nedir? XMEye APK ne işe yarar? İşte soruların cevabı.
Android, iOS ve Windows kullanıcılarına diledikleri yerde kamerayla çekilmiş videoları izleme fırsatı sunan XMEye mobil platformda araçlar kategorisinde yer alıyor. Kullanıcılara pek çok özelliği ücretsiz olarak sunan yapım günümüzde yüzbinlerce kullanıcıyı bünyesinde bulunduruyor. Kullanıcılar diledikleri her noktadan kamera görüntüleri izleyebilir, diledikleri her an bu görüntüleri başa sarıp sarıp defalarca izleyebilirler.
XMEye APK Özellikleri
- Ücretsiz kullanım,
- Basit kullanım,
- Kullanıcı dostu arayüz,
- İngilizce dil seçeneği(Ne yazık ki Türkçe dil desteği yer almıyor),
- Ekran görüntüsü alma,
- Sesleri dinleme,
XMEye APK İndir
2021 yılından bu yana Google Play üzerinde yer alan XMEye APK Android kullanıcıları arasında popüler bir noktada yer alıyor. Sadece Android platformunda 10 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama iOS ve Windows platformları üzerinde de ücretsiz olarak kullanılıyor. Huangwanshui tarafından geliştirilen ve yayınlanan başarılı uygulama, kayıt sistemi ile çalışıyor.
XMEye APK Nasıl Kullanılır?
Uygulama üyelik üzerinden çalışıyor. Kullanıcılar uygulamayı ilgili marketten indirdikten hemen sonra üye olmak zorundalar. Üye olma işleminin ardından bağlanmak istedikleri kamerayı ve özelliklerini sisteme tanımlamaları istenecek. Bu tanımlamaları eksiksiz yapan kullanıcılar ücretsiz olarak takip etmek istedikleri kameraların görüntülerine istedikleri yerden erişebilecekler. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan mobil uygulama, sadece İngilizce dil seçeneğine sahip. Yani uygulama içerisinde ne yazık ki Türkçe dil seçeneği yer almıyor.
Kolay kullanımı sayesinde kullanıcıları kendine çabucak adapte eden uygulama, dünyanın dört bir yanında hem mobil hem de Windows platformlarında kullanılmaya devam ediliyor.
XMEye
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 81.40 MB
- Üretici huangwanshui
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XMEye ile iOS akıllı telefonunuz ile kameralarınızı takip edebilir, canlı olarak izleyebilirsiniz.
Yepyeni mobil oyun ve uygulamalar marketlerdeki yerini almaya devam ediyor. Akıllı telefon kullanımı her yıl artmaya devam ederken oyun ve uygulama sektörü de bu pastadan payını almaya devam ediyor. Özellikle mobil oyun sektörü deli gibi para basmaya devam ederken, pandemi süreci hem oyuncu kitlesini hem de oyun içi harcamaları epey arttırdı. Dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler yepyeni oyun ve uygulamaları kullanıcılar ile buluşturmaya devam ederken XMEye adındaki bir kamera izleme uygulaması da ön plana çıktı.
Windows, iOS ve Android platformlarında kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan XMEye her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Huangwanshui tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan uygulama günümüzde en çok kullanılan kamera izleme uygulamaları arasında yer alıyor. Android platformu kullanıcıları tarafından sadece Google Play üzerinde 10 milyondan fazla kez indirilen XMEye APK, 2021 yılının Kasım ayından bu yana listenin en üst sıralarında yer alıyor.
XMEye Özellikleri
- Basit kullanım,
- Oldukça sade bir kullanıcı arayüzü,
- Ücretsiz kullanım,
- Android, iOS ve Windows platformlarında kararlı çalışma,
Kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak sunulan XMEye ile her an her yerde kamera görüntüleri izlemek mümkün. Kullanıcılar önce kayıt olarak sisteme erişecek, takip etmek istedikleri kameranın özelliklerini sisteme tanımlayacak ve bu kameraları diledikleri yerden izleyebilecekler. Her kesimden kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulama üç farklı platformda ücretsiz olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Türk kullanıcılar tarafından da kullanılan yapım ne yazık ki bünyesinde sadece İngilizce dil seçeneğine yer veriyor.
IPC ve DVR izleme standartlarına da yer veren uygulama her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilen yapım, oldukça basit bir arayüze sahip.
XMEye bulut teknolojisi sayesinde izlenen videoları da güvenli bir ortamda saklamaya fırsat veriyor. Kullanıcılar bu sayede görüntüleri daha sonra diledikleri gibi defalarca kez izleyebiliyor, durdur devam et gibi seçeneklerden de yararlanabiliyorlar.
XMEye
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici huangwanshui
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XMEye ile Mac bilgisayarınızda güvenlik kameralarını izleyebilirsiniz.
Akıllı telefonların hayatımızdaki önemi her geçen gün artmaya devam ediyor. Akıllı telefonlar beraberlerinde getirdikleri pek çok yeni özellik sayesinde işlerimizi de kolaylaştırıyor. Bazen faturaları akıllı telefonlar vasıtası ile öderken bazen de güvenlik anlamında imdadımıza yetişiyor. XMEye adındaki uygulama kullanıcılara kamera izleme ve görüntüleri arşivleme fırsatı veriyor.
Android, iOS, Windows ve Mac platformları üzerinde yayınlanan XMEye, kullanıcılara pek çok özelliği ücretsiz olarak sunuyor. Araçlar kategorisinde lansmana çıkan ve günümüzde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren başarılı uygulama güvenlik kameralarını izleme ve videoları defalarca kez arşivleme imkanı veriyor. Huangwanshui tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan uygulama oldukça basit bir kullanıma sahip.
XMEye Özellikleri Neler?
- Üyelik sistemi,
- Basit kullanım,
- Sade bir tasarım,
- Pratik ve kullanıcı dostu
2021 yılında son güncellemesini alan ve 2022’ye girmemiz ile birlikte güncelleme duyurusu yayımlamaya uygulama, Android platformunda 10 milyondan fazla kez indirildi. Günümüzde hala milyonlarca kullanıcıya hizmet verdiği bilinen uygulama, Android’in yanı sıra bilgisayar ve iOS cihazlarda da yer alıyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar güvenlik kameralarını takip edebiliyor, görüntülere diledikleri yerden ulaşabiliyorlar. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan yapım Mac ve Windows cihazlar için Google Chrome vasıtası ile kullanılabiliyor.
Bünyesinde sadece İngilizce dil desteğine sahip olan uygulama Türkçe dil desteği alır mı bilinmezken ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu biliniyor.