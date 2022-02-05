XMEye ile dilediğiniz her an kameraları takip edebilir, görüntülere ulaşabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde teknoloji geliştikçe güvenliğin önemi de artmaya başladı. Dükkan ve ev sahipleri tehlikelere karşı bazen alarm ile bazen de güvenlik kameraları ile önlemler almaya başladılar. Yıllardır bu durum piyasadaki pek çok açığı da beraberin de getirdi. Günümüzde bu tür sorunlar artık gündeme gelmemeye başladı. Akıllı telefonların getirdiği pek çok özellik, bazen evdeki teknolojiyi uzaktan kontrol etmemize bazen de kameraları izleme konusunda kullanıcılara imkan sağlıyor. Bu uygulamalardan biri de XMEye oldu.

Windows, Mac, Android ve iOS platformların da ücretsiz olarak yer alan XMEye uzaktan kameraları kontrol etmeye yarayan bir yapı sunuyor. Oldukça sade ve basit bir arayüz ile kullanıcıların karşısına çıkan uygulama günümüzde hem bilgisayar hem de mobil platformda milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

XMEye Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Basit arayüz,

Her yerden ulaşabilme,

Videoları arşivleme,

Android için Google Play üzerinde, iOS için App Store üzerinde yer alan XMEye kamera takip aracı, Windows ve Mac platformu için ise Chrome Web Mağazası üzerinde yer alıyor. Chrome için eklenti şeklinde yayınlanan uygulama 1 MB’lık bir dosya boyutuna sahip. Bilgisayar kullanıcıları uygulamayı Chrome internet tarayıcısına eklenti olarak indirerek kullanabilecekler. Oldukça basit bir yapı da kullanılan XMEye adlı uygulama, sadece İngilizce dil desteğine sahip. 2017’den bu yana bilgisayar platformunda güncelleme almayan uygulama mobil platformda ise 2021 yılında güncelleme aldı.

Windows 7, 8, 10 ve Mac platformunda da ücretsiz olarak yayınlanan uygulama uzaktan kameraları takip etme ve dilediğiniz zaman videolara ulaşmaya imkan veriyor. Kullanıcılar uygulamaya kayıt olarak ilk adımı tamamlıyor ve ardından da kamera bilgilerini sisteme girerek o kameranın görüntülerine kolayca erişebiliyorlar.

Mobil platformda 10 milyondan fazla kez indirilen başarılı yapım, 2022 yılına gelmemiz ile de birlikte kitlesini artırmaya devam ediyor. Araçlar kategorisinde yer alan uygulama alacağı güncellemeler ile daha kararlı bir hale gelecek gibi görünüyor.