yandex ai: türkçe yapay zeka, yerleşik arama motoru desteğiyle ön plana çıkan bir yapay zeka asistanıdır.

⚡ Önemli Bilgiler Yandex ai, sadece eğitildiği verilerle değil, o anki internet verileriyle konuşur.

Ona bir soru sorduktan sonra "Peki bunun maliyeti ne olur?" veya "Bana bir de video örneğini göster" dediğinde, önceki konuşmanı unutmaz.

Sadece metinle cevap vermez; gerektiğinde cevabını destekleyen YouTube videolarını, harita konumlarını veya görselleri doğrudan sohbet penceresi içinde sunar.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz yandex ai, gelişmiş bir yaay zeka asistanıdır. İş, okul veya günlük yaşam hakkındaki tüm sorularınıza hızlı ve doğru yanıt alabilirsiniz. Sadece basit sorulara cevap almak için değil, aynı zamanda kapsamlı içerikler üretmek için de yandex ai uygulamasını kullanabilirsiniz.

Gelişmiş özellikleriyle ön plana çıkan yandex ai: türkçe yapay zeka, video ve görsel üretiminde de mükemmel bir deneyim sunuyor. Fikirlerinizi metin olarak yazarak görsel karşılığını alabilir veya kendi resimlerinizi farklı tasarımlara dönüştürebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra fotoğraflarınızı canlandırarak, eşsiz videolar ortaya çıkarabilirsiniz.

yandex ai: türkçe yapay zeka İndir

yandex AI'ı diğer yapay zeka araçlarından ayıran en önemli özellik, arama motorunu yapay zeka ile birleştiren bir deneyim sunmasıdır. Sorduğunuz sorulara yerleşik arama motorundan hızlıca yanıt alabilir ve ihtiyacınıza göre çeşitli bağlantılara hızlıca erişebilirsiniz. Herhangi bir arama motoru açmaya gerek kalmadan, yandex ai içerisinden web sitelerine giriş yapabilirsiniz.

Web arama dahil her şeyin yerleşik olarak sunulduğu bu uygulama, Türkçe sohbet desteği de sunmaktadır. Her konuda sohbet edebilir, fikir alışverişi yapabilir ve sanal bir arkadaş edinebilirsiniz.

Siz de yandex ai indirin ve Android cihazlarınızda kapsamlı bir yapay zeka deneyimi yaşayın!

yandex ai: türkçe yapay zeka Uygulaması Özellikleri

Android için yapay zeka asistanı

Yerleşik arama motoru

Kullanıcı dostu arayüz

Video ve görsel oluşturma

Fotoğrafları canlandırma

Türkçe sohbet desteği