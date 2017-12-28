Ace Attorney Investigations, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir dedektifçilik oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İpuçlarından yola çıkarak suçlulara ulaşmaya çalıştığınız oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Bir sanat galerisindeki tabloları inceleyip analiz ederek kanıtlara ulaşmaya çalıştığınız oyunda polislerle çalışarak suçluları ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Şüpheli olayları ve tabloları ortaya çıkarmanız gereken oyunda insanlarla konuşarak ipuçları elde etmelisiniz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda her detaya dikkat etmeniz lazım. Suçlu kişiyi adalete teslim etmek için mücadele etmeniz gereken oyunda zorlu bulmacaları da çözmeniz gerekiyor. Suç mahalinde incelemeler yapabileceğiniz oyunda beyninizi sınırlarına kadar kullanmalısınız. Yüksek çözünürlüklü grafikleriyle de dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer dedektif oyunu seven biriysenız Ace Attorney Investigations mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor. Ace Attorney Investigations oyununu sakın kaçırmayın.

Ace Attorney Investigations oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.