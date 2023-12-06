The Turkish Detective Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Barbara Nadel’in suç ve gerilim temalı roman serisi “Inspector İkmen” Paramount + tarafından dizi haline getirildi. Çok kısa bir süre içinde dünyada ve Türkiye’de yayınlanmaya başlayacak olan dizinin adı “The Turkish Detective” yani "Türk Dedektif" olacak.

İstanbul’da yaşanan gizemli olaylarının ardındaki sır perdelerinin aralanacağı bu dizinin başrolünde sevilen sanatçı Haluk Bilginer rol alıyor.

Profesyonel oyuncu kadrosu, merak uyandıran konusu ve İstanbul’da geçen bir dizi olması sebebiyle dünya çapında ses getirecek gibi gözüküyor. Peki, bu dizinin konusu nedir? Başka hangi oyuncular var? Ne zaman yayınlanacak? Tüm detayları kaleme aldık.

The Turkish Detective (Türk Dedektif) Dizisi Konusu

Çetin İkmen ve Mehmet Süleyman adlı karakterlerin iş birliğiyle çeşitli suç olaylarını çözme serüvenine ortak olduğumuz bir yapım. Dizi İstanbul’da geçiyor. Tarihi ve kültürel zenginliği, kozmopolit yapısı, kaotik ve karmaşık yaşantısı ile İstanbul özellikle seçilmiş bir şehir.

Çetin İkmen, müfettişlik yapıyor. Mehmet Süleyman ise bir dedektif. Kendilerine eşlik eden çalışma arkadaşlarından birinin adı da Ayşe Farsakoğlu. İki dedektif bir müfettişten oluşan bu ekip İstanbul’da yaşanan gizemli olayları çözmeye çalışıyor.

Türk Dedektif Dizisi Oyuncuları

Çetin İkmen isimli başrole can veren ünlü isim Haluk Bilginer olarak karşımıza çıkıyor. Bilginer bu yapımda başrolü Dedektif Mehmet Süleyman rolündeki Ethan Kai ile paylaşıyor. 1996 doğumlu İngiliz bir oyuncu olan Kai dünya çapında ünlü projelerde yer almış başarılı bir isim.

Bu ikiliye Londra doğumlu kadın oyuncu Yasemin Allen eşlik ediyor. Dizide rol alan oyuncuların tam listesi ise şu şekilde:

Haluk Bilginer

Yasemin Kay Allen

Ethan Kai

Erol Afşin

Tülin Oral

Yılmaz Gruda

Selma Ergeç

Uygar Tamer

Deniz Ülkü

Ruhi Sarı

Fatih Al

Diyar Bozkurt

Rüzgar Diricanlı

Ferit Özmenoğlu

Murat Seven

Lila Gürmen

Nader Abd Alhay

Türk Dedektif Dizisi Yayın Tarihi

Global olarak Paramount+ platformunda yayınlanması planlanan dizi Türkiye’de Turkcell TV+ üzerinden izlenebiliyor olacak. Dizinin çıkış tarihi ise 15 Aralık 2023 olarak belirtiliyor.

Hem suç ve gerilim hem de dram kategorisinde sıralayabileceğimiz dizinin yönetmenliğini Niels Arden Oplev üstleniyor. Senaryo ise Ben Schiffer’ın kaleminden. Yapımcılığını Kerem Çatay & Marc Helwig & Bill Block ve Claire Sowerby-Sheppard’ın paylaştığı dizide Ay Yapım & ViacomCBS & Miramax yapım şirketleri iş birliği yapıyor.

Türk Dedektif Fragmanı