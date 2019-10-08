Alneo POS uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızı sanal pos cihazı olarak kullanabilirsiniz.

Albaraka Türk’ün geliştirdiği sanal pos uygulaması olan Alneo POS, sunduğunuz ürün ve hizmetlerin ödemelerini herhangi bir fiziksel POS cihazına ihtiyaç duymadan tahsil edebiliyorsunuz. Müşterileriniz uzakta olsa bile ödeme alabileceğiniz işlevsel özellikler sunan Alneo POS uygulamasında, müşterilerinize SMS veya Link göndererek ödeme alabiliyorsunuz. Bunun yanında, karekod ile veya doğrudan tahsilat seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

İşletmenize yük olacak çeşitli ücretleri ödemeden kullanabileceğiniz Alneo POS uygulamasında, hesabınıza giriş yaptıktan sonra detaylı incelemelerde de bulunabilirsiniz. Yapılan ödeme sayısı ve tutarını görüntüleyebileceğiniz uygulamada, yapılan ödemelerin detaylarını de inceleyebilirsiniz. Eğer siz de işletmenizde sanal pos hizmetini kullanmak isterseniz, Alneo POS uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.