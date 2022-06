Warren Buffett’ten Yatırım Tavsiyeleri

Warren Buffett’in yatırım tavsiyeleri neler? Yatırım yapmaya yeni başlayan kişiler için Buffett’in altın değerindeki tavsiyelerini sıraladık. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve tüm zamanların en saygın yatırımcısının tavsiyeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Henüz 6 yaşındayken ticarete atılan Warren Buffett, büyükbabasının bakkal dükkanından 6’lı Coca Cola satın aldı ve kolaların tanesini 5 cent kârla sattı. Buffer böylelikle çok küçük yaştan itibaren para kazanmaya başlamış oldu.

Hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett, bu zamana kadar oldukça büyük başarıların altına imza attı. Berkshire Hathaway isimli yatırım şirketinin CEO'su Buffett, 2008 yılında 62 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin insanı oldu.

Şu anda 118 milyar dolar servete sahip olan Buffett, yatırım yapmak isteyen kişiler için bu zamana kadar pek çok tavsiyede bulundu. Peki, Warren Buffett sözleri neler? Hazırladığımız yazıda ünlü yatırımcının yatırım konusuna dair verdiği tavsiyelerini sıraladık.

Warren Buffett’in Yatırım Tavsiyeleri Neler?

Asla para kaybetmeyin.

Düşük fiyata yüksek değer alın.

Borçlardan uzak durun.

Sağlıklı para alışkanlıkları edinin.

Kendinize yatırım yapın.

Finans hakkında bilgi edinin.

Parayı uzun vadeli bir oyun olarak görün.

Çeşitlendirme her zaman iyi bir fikir değildir.

Kendinize güvenin.

Anlamadığınız İşletmelere yatırım yapmayın.

Hatalarınızdan ders alın.

Yukarıda Buffett tarafından verilen tavsiyeler bulunuyor. Listede yer alan tavsiyelerin detaylarına aşağıdan erişebilirsiniz.

Asla Para Kaybetmeyin

Buffett’in en popüler tavsiyeleri arasında "Kural 1: Asla para kaybetmeyin. Kural 2: İlk kuralı asla unutmayın" yer alıyor. Bir işte sürekli olarak kaybediyorsanız, kazanç elde etmek bir kenara başladığınız yere geri dönmek çok daha zordur.

Düşük Fiyata Yüksek Değer Alın

Buffett, 2008 yılında kaleme aldığı Berkshire Hathaway hissedar mektubunda yatırım ile ilgili temel bir ile paylaştı. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Buffett, "Fiyat ödediğiniz şeydir, değer ise elde ettiğiniz şeydir" ifadesini kullandı.

Aldığınız değer ile eşleşmeyen bir ücret ödemeniz hâlinde zarar edersiniz. Örneğin kredi kartı borcuna yüksek faiz ödediğinizde ya da nadiren kullanacağınız ürünleri satın aldığınızda para kaybedersiniz.

Borçlardan Uzak Durun

Warren Buffett, 1991 yılında Notre Dame Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada borç alınan para nedeniyle çok sayıda insanın başarısız olduğunu belirtti. Buffett, yaptığı açıklamada "Gerçekten bu dünyada çok fazla kaldıraca ihtiyacınız yok. Eğer akıllı bir insansanız, borç almadan çok para kazanabilirsiniz" sözlerine yer verdi.

Buffett özellikle kredi kartlarına karşı çok temkinlidir. Ünlü yatırımcıya göre kredi kartlarından her zaman kaçınmak gerekiyor. Hatta Buffett bir keresinde "Kredi kartlarında faiz oranları çok yüksek. Bu faiz oranları bazen yüzde 18’ken bazen yüzde 20 seviyesinde. Eğer yüzde 18 ya da yüzde 20 oranında borç alsaydım, meteliksiz kalırdım" şeklinde konuşmuştu.

Sağlıklı Para Alışkanlıkları Edinin

Bu zamana kadar oldukça başarılı stratejilere imza atan Buffett, 2007 yılında Florida Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada "Çoğu davranış alışkanlıktır. Alışkanlık zincirinin kırılamayacak kadar ağır, hissedilemeyecek kadar hafif olduğunu söylerler" dedi. Dolayısıyla sağlıklı para alışkanlıkları edinmeniz büyük bir öneme sahip.

Kendinize Yatırım Yapın

İnsanların kendisine yatırım yapması gerektiğine dair tavsiyede bulunan Buffett, "Kendinize olabildiğince çok yatırım yapın çünkü şimdiye kadarki en büyük varlığınız sizsiniz" ifadelerine yer vermişti.

Buffett, yeteneklerinizi geliştirmenin ve kendinizi daha değerli kılmak için yaptığınız her şeyin getirisinin büyük olacağını ileri sürüyor. Ünlü yatırımcı bir açıklamasında "Kendinize yatırım yaptığınız her şeyi on kat geri alırsınız ve kimse onu vergilendiremez" sözlerine yer vermişti.

Finans Hakkında Bilgi Edinin

Kendinize yatırım yapmanın bir parçası da finans hakkında bilgi edinmektir. Buffett, bir keresinde "Risk, ne yaptığınızı bilmemekten kaynaklanır" sözünü kullanmıştı. Yani kişisel finans hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursanız, olası riskleri de o kadar azaltırsınız.

Buffett tarafından söylenen sözden yapılacak çıkarım, insanların kendisini kişisel finans konusunda aktif bir şekilde eğitmesidir.

Buffett’in ortağı Charlie Munger de benzer bir düşünceye sahip. Munger’e göre kendinize her gün bir saat ayırmanız ve o saati kendinizi daha iyi hâle getirmek için verimli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Yapılan anketlere göre ABD’lilerin yüzde 75’i önce kendisine yatırım yapıyor.

Parayı Uzun Vadeli Bir Oyun Olarak Görün

Warren Buffett, "Bazı kişiler uzun zaman önce ağaç diktiği için birileri şu anda gölgede oturuyor" ifadelerini kullanmıştı. Çeşitli tohumlar ekmek ve onları düzenli olarak sulamak, ilerleyen zamanlarda hayatınızı iyileştirebilecek bir gölge sağlayacaktır. Bu gölge borçlardan kurtulma ya da çocuklarınız için eğitim masraflarını karşılamayı içerebilir.

Parayı uzun vadeli bir oyun olarak görmek bu noktada oldukça önemlidir. Bu görüş, Buffett’in yatırım kararlarının merkezinde konumlanır. Öyle ki ünlü iş insanı, 2014 yılında hissedarlara yazdığı bir mektupta insanların on yıllık bir ufukla yatırım yapması gerektiğini belirtmişti.

Mali durumunuzu ömür boyu sürecek bir çaba olarak görmek, karşılaşılan bütün zorluklara rağmen yoldan ayrılmamanıza yardım edebilir. Bu da size finansal bir temel sağlar.

Çeşitlendirme Her Zaman İyi Bir Fikir Değildir

Bazı başarılı yatırımcılar çeşitlendirmenin önemini vurguluyor fakat Warren Buffett, bu görüşe katılmıyor. Çeşitlendirmenin yatırım hakkında fazla bilgisi olmayan insanlar için olduğunu belirten Buffett, tecrübeli bir yatırımcının hisse senetlerini uzun vadeli olarak seçmesi ve yatırımlarına güvenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Bazı yatırımcılar portföylerini çeşitlendirir ancak bunu yaptıkları takdirde her bir şirketi etkileyen güncel olayları takip etmek çok daha zor hâle gelir. Dolayısıyla çeşitlendirme pek iyi bir fikir olmayabilir.

Kendinize Güvenin

Buffett, en zor şeyin yatırım kararlarına güvenmek olduğunu belirtti. Çoğu kişi, yatırım sürecinde diğer insanların genellikle haklı olduğunu düşünüyor. İnsanlar bunun yerine kendi çalışmalarına ve kararlarına güvenmelidir.

Başarılı olabilmek için korkunun üstesinden gelmeniz ve başkalarının size söylediklerini önemsememeniz gerekiyor. Kendi başına yatırım kararı vermenin yanı sıra yukarıda da bahsettiğimiz üzere insanın kendisine yatırım yapması da büyük bir öneme sahip.

Anlamadığınız İşletmelere Yatırım Yapmayın

Warren Buffett’e göre birçok insan herhangi bir yatırım yapmadan önce bazen biraz düşünürken bazen ise çok fazla düşünüyor. Buffett, tam olarak anlamadığınız işletmelere asla yatırım yapmamanız gerektiğinde uyarıyor.

Buffett’e göre yatırım yapmadan önce şirketin nasıl para kazandığını ve sektörü etkileyen ana faktörleri en fazla 10 dakika içerisinde anlamanız gerekiyor.

Hatalarınızdan Ders Alın

Dünyaca ünlü yatırımcı, neyin yanlış gittiğini bilmeniz ve bir daha tekrarlamamanız için yaptığınız hataların bir kaydını tutmanızı önerir. Buffett ayrıca aldığınız notları çocuklarınız ve torunlarınız ile paylaşmanız gerektiğini belirtmişti. Böylelikle çocuklarınız ve torunlarınız, hangi hataları yapmamaları konusunda bilgi sahibi olur.