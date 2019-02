Forex Nedir? Forex ile Nasıl Para Kazanılır?

Forex; yatırım yaparak para kazanmak denildiğinde borsayla birlikte akla ilk gelenlerden. Kısa vadede yüksek kazanç elde etmek isteyenlerin ilgisini çeken uluslararası finans piyasası Forex hakkında en çok merak edilenler bu yazıda. "Forex nedir?" , "Forex piyasası nedir?" , "Forex ile nasıl para kazanılır?", "Forex nasıl oynanır?", "Forex para kazanma taktikleri ve teknikleri neler?", Forex ile ilgili en çok sorulan soruları yanıtlıyoruz.

Forex Nedir?

İnternette yatırım, para kazanma anahtar kelimelerini arattığınızda Forex’e denk gelmişsinizdir. Borsa piyasasını ya da finans sitelerini takip ediyorsanız, benzer bir piyasa olan Forex’i biliyorsunuzdur. Peki, yatırım yaparak para kazanmaktan bahsedildiğinde neden ilk Forex karşımıza çıkıyor? Forex nedir? Forex piyasasısının diğer piyasalardan farkı nedir? Forex ile nasıl para kazanılır? Bu yazıda bunların yanıtlarını vermeye çalışacağız. Forex piyasasına girmeden önce Forex’in ne olduğundan bahsetmek gerek. Forex, Foreign Exchange kelimelerinden oluşur ve Türkçe döviz piyasaları anlamına gelir. Bir ülkenin para birimiyle diğer bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından yararlanılarak döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası finans piyasası olarak tanımlanabilir. Kelime karşılığı Döviz Takası olsa da Forex piyasasında döviz ve endeks dışında altın, petrol, pamuk gibi pek çok emtiada da işlem yapılabilmektedir.

Forex Piyasası Nedir?

Dünyanın en büyük ve en likit finans piyasası olarak öne çıkan Forex, sadece kurumlar değil, her meslek ve her yaşa uygun yatırım piyasası olmasıyla dikkat çekiyor. Forex piyasalarında haftanın 5 günü 24 saat hızlı, sınırsız ve kesintisiz işlem yapılabiliyor; zaman sınırlamasına takılmadan istenilen saat ve süre içerisinde sermayeyi büyütmek mümkün olabiliyor. Forex piyasasının dikkat çeken bir yanı da; çift yönlü işlem yapmaya izin vermesi. Yani, katılımcı, döviz düştüğünde de yükseldiğinde de işlem yaparak avantaj sağlayabiliyor. Her an her yerden işlem yapabilme kolaylığı sağlayan Forex, yatırımcıların para kazanmalarını kolaylaştıran birçok özelliğe sahip. Forex piyasasını Türkiye'de SPK (Sermaye Piyasası Kurumu) denetler, aracı kurumlara da lisans zorunluluğu getirilmiştir. Yatırılan teminatlar aracı kurum üzerinden Takasbank'ta tutulur.

Forex ile Para Kazanma / Forex ile Nasıl Para Kazanılır?

Forex ile para kazanmak kolay gibi görünse de yatırımcıların bu piyasayı iyi tanıması gerekiyor. Piyasanın nasıl işlediği, yatırım araçlarının nasıl alınıp satıldığı, hangi durumlarda kazanıp hangi durumlarda kaybedildiği, risklerin neler olduğu ve nasıl önlem alınabileceği gibi konularda bilgi sahibi olunması gerekiyor. Bu noktada da aracı kurumlar devreye giriyor. Online seminerler, eğitim videoları, kitaplar ve daha birçok yerden Forex piyasası hakkında bilgi sahibi olmak mümkün. Forex piyasasının tanınması aşamasından sonra hemen gerçek parayla yatırım yapılmaması öneriliyor. Büyük riskli bir piyasa olduğundan gerçek parayla yatırım yapmadan önce sanal parayla gerçek piyasa koşullarında işlem yapmayı mümkün kılan bir demo hesap açıp test amaçlı yatırımlar yaparak öğrenmekte fayda var. Forex ile para kazanmak isteyen bir yatırımcının Forex şirketinden alabileceği ücretsiz deneme hesabıyla deneyim sahibi olması, işlem yaparken kendi stratejisini belirlemesi, piyasayı iyi takip etmesi, analiz yapmayı öğrenmesi, yatırım araçlarını iyi tanıması, doğru aracı kurumu bulması, diğer piyasalara göre öne çıkan işlem özelliklerini bilmesi, her şeyden önemlisi sakin ve sabırlı olması gerek.

En İyi Forex İşlem Platformu Hangisi?

