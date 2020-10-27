En İyi Döviz Kuru Takibi Uygulamaları ve Siteleri - Son zamanlarda ülkemizdeki pek çok kişi gözlerini döviz kurlarına doğru çevirmiş durumda. Eğer siz de döviz kurunu takip edebilemek için iyi bir uygulama ya da internet sitesi arıyorsanız, bunlardan hangisinin en iyisi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Açık bir şekilde söylemek gerekirse döviz kurlarında yaşanan değişimler hayatımızı tümü ile etkiliyor ve satın alma gücümüz üzerinde en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Peki döviz kurlarındaki son gelişmeleri nasıl takip edebilirsiniz? Bu yazımızda canlı döviz kurları uygulamaları ve canlı döviz kurları siteleri ile karşınızdayız.

En İyi Döviz Kuru Takibi Uygulamaları

İşte döviz kurunu takip etmek için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalar!

1- Investing.com Borsa

Investing ile birlikte geniş çaplı küresel ve yerel finansal araçları görüntüleyebilir, yalnızca döviz kurlarını değil borsaların, kripto paraların, hisse senetlerinin, tahvillerin, bonoların ve çok daha fazlasının durumlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca uygulama kendi içerisinde yorumlama ve haber hizmetleri de sunuyor.

2- TCMB

Merkez Bankası döviz kurlarını takip etmek (grafik destekli), döviz hesaplaması yapmak dışında geçmiş ve güncel banknot özelliklerine ulaşmak, istatistikleri takip etmek (TÜFE, GSYİH, Cari İşlemler Dengesi, Dış Ticaret ve diğer) için kullanılabilecek TCMB - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Android uygulamasının tek eksiği widget desteği sunmaması.

3- Döviz Kurları

Oldukça sade ve kolay bir kullanım yapısına sahip olan Döviz Kurlarıuygulaması ile Android cihazlarınızdan güncel kurları anında öğrenebiliyorsunuz.

1996 yılından günümüze kadar olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurlarını öğrenebilmenize de imkan sağlayan Döviz Kurları uygulamasında; günlük kurlar, TCMB kurları, altın fiyatları, benzin fiyatları gibi bölümlere anında ulaşabilirsiniz. Son 1 yıla ait TCMB döviz kurlarını da grafik üzerinden inceleyebileceğiniz uygulamada, tarih seçimi yaparak kurları, altın ve benzin fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz

En İyi Döviz Kuru Takibi Siteleri

İşte döviz kurunu takip etmek için kullanabileceğiniz en iyi internet siteleri!

1- TCMB Kurlar

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TCMB - Kurlar sayfası, o günün değil döviz kurları listesini karşınıza çıkarmakla kalmıyor, döviz kurlarını ay ve sene bazında görmenizi sağlayan bir takvim sunuyor. Geçen haftaki döviz kurları ve fiyatları, geçen ayki döviz kurları ve fiyatları, geçen seneki döviz kurları ve fiyatlarına kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

Takvim üzerinden 1996 senesine kadar gidebiliyor, Dolar ve Euro’daki artışı görebiliyorsunuz. TCMB Kurlar sayfası kadar detaylı veri sunmasa da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi mobil uygulaması üzerinden de sürekli güncellenen döviz kurlarını takip edebilirsiniz. Mobil uygulamada ayrıca Döviz hesaplama mevcut.

2- TCMB Günlük Kurlar

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Günlük döviz kurlarını takip edebileceğiniz diğer bir resmi kaynak da E-Devlet. İster Döviz Kurları sayfasından isterseniz de mobil uygulama üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntülebilirsiniz. Yalnız sadece o günün Dolar ve Euro fiyatlarını (ve tabii ki diğer döviz cinsleri) görme şansınız var.

3- Doviz.com

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Mobil uygulama ile de hizmet sunan Doviz.com ile birlikte anlık olarak döviz kuru takibi yapabilirsiniz. Yalnızca dolar değil aynı zamanda euro, sterlin ve diğer pek çok para birimine yakından göz atabilirsiniz.

Döviz, altın, borsa, kripto para kısacası tüm finans verilerini aynı anda takip edebileceğiniz, güncel piyasa haberlerine ulaşabileceğiniz, döviz çeviriciyle anında hesaplama yapabileceğiniz, alarm özelliğiyle kur bilgileri istediğiniz değere ulaştığında haberdar olabileceğiniz harika bir servis.