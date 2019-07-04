iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Ankara Şehir Hastanesi uygulaması ile randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan ve Türkiyenin en büyük hastanelerinden biri olma niteliği taşıyan Ankara Şehir Hastanesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak mobil uygulamasıyla da öne çıkıyor. Telefonla vakit kaybetmeden randevu alabileceğiniz , randevularınızı takip edebileceğiniz Ankara Şehir Hastanesi uygulamasında, hastane içinde gitmek istediğiniz yerlere görsel yönlendirmeler ile ulaşabiliyorsunuz.

Bulunduğunuz konumdan hastaneye ulaşım için yol tarifi de alabileceğiniz Ankara Şehir Hastanesi uygulamasında, çevredeki eczaneler i de listeleyebiliyorsunuz. iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebileceğiniz Ankara Şehir Hastanesi uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri