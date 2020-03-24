Another Eden

Kayıp geleceğimizi kurtarmak için zamanın ve mekanın ötesinde bir yolculuğa çıkın. Zamanın karanlığı hepimizin üstüne düşmeden Harbingerlar'la birlikte düşmanlarına karşı savaş ve Dünyamızı koru.

Karanlık av modunda birleşmiş olan canavarlar karşı koyabilmek için başka bir takımla birleş hem bir arkadaş hem de muhteşem ekipmanlar kazan. Epik canavarları fethedin ve paha biçilmez ganimetler elde etmek için efsanevi patronlarla savaşın. Savaş ne kadar zorsa, ödül o kadar iyi olacak.

Işık ve karanlık arasındaki sonsuz mücadele zor bir hal aldı. Her kahraman beceri ve yetenek bakımından benzersizdir. Farklı sinerjileri keşfedin ve dünyayı kurtarmak için mükemmel takımı kurun.

Koruyucularınızın Savaş Arenası'ndaki gücünü kanıtlayın.