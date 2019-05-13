Farklı özelliklere sahip yüzlerce avatar karakterinin yer aldığı savaş kartlarını toplayarak macera dolu bir mücadelenin içine girebileceğiniz ve nefes kesen birebir savaşlara katılabileceğiniz Avatar Kingdoms, binlerce oyun severin keyifle oynadığı sıra dışı bir savaş oyunudur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı savaş kartları toplayarak rakiplerinizle teke tek düellolara çıkmak ve savaşlardan galip gelerek ganimet toplamaktır. Her avatar karakterinin farklı özel gücü ve silahı bulunmaktadır. Kazandığınız ganimetleri kullanarak yeni savaş arenalarının ve avatar kartlarının kilidini açabilirsiniz. Ayrıca farklı saldırı güçlerinden oluşan yetenek kartları toplayabilir ve düşmanlarınıza göz açtırmadan mücadeleleri kazanabilirsiniz. Maceraya doyacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden güçlü onlarca farklı görünüme sahip avatar kartı ve birçok savaş arenası yer almaktadır. Dilediğiniz avatar kartını seçerek saldırıya geçebilir ve kılıç, ok, balta gibi savaş aletlerinden yararlanarak düşmanlarınızı alt edebilirsiniz.

Macera oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Avatar Kingdoms, geniş oyuncu kitlesine sahip eğlenceli bir oyundur.