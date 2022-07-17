Avatar Oluşturabileceğiniz En İyi 5 Site

Sosyal platformlarda kendinizi göstermek istiyorsanız ve bunun için bir avatar kullanmaya karar verdiyseniz doğru yerdesiniz. Avatar kullanmak hem kimliğinizi gizlemek için eğlenceli bir yöntem hem de kendinizi ifade etmenin sevimli bir yolu olabilir. TikTok yeni avatar özelliğini duyurduğundan beri artık avatarlar daha da popüler hale geldi. Eğer avatar oluşturma işleminin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız merak etmeyin, avatar oluşturma işlemi son derece basittir. Aşağıda sizler için en iyi 5 avatar oluşturma sitesini sıraladık. Hepsini deneyin ve en iyisi hangisi kendiniz seçin.

En İyi Avatar Oluşturma Siteleri

Avatoon

Adobe Character Animator

Avataaars Generator

Face.co

Dollify

Avatoon

Telefonunuza indirip avatar oluşturabileceğiniz bir uygulama olan Avatoon, oldukça sevimli ve renkli karakterler oluşturabileceğiniz oldukça kullanışlı bir uygulama.

Adobe Character Animator

Adobe uygulamaları ile arası iyi olanlar bu programı çok seveceklerdir. Sadece basit bir avatar değil, videolarınızda kullanabileceğiniz hareketli bir avatar yaratabileceğiniz bu uygulama son derece detaylı. Youtube başta olmak üzere çeşitli videolarda avatarınızı oynatmak istiyorsanız Adobe Character Animator’ü tercih edebilirsiniz.

Avataaars Generator

Hızlı ve kolay bir şekilde avatar yaratmak istiyorsanız bu online siteyi ziyaret edebilirsiniz. Basit bir avatar oluşturmak istiyorsanız ve herhangi bir uygulama ya da program indirmekle uğraşmak için Avataaars Generator gayet makul bir site.

Face.co

Deneyebileceğiniz alternatif bir avatar oluşturma sitesi olan Face.co, detaylı bir iş çıkarmak isteyen kişiler için oldukça ideal. Avatar yaratma ekranında dakikalar geçirmekten hoşlananlar Face.co’ya bir göz atabilir.

Dollify

Telefonunuza indirebileceğiniz bir diğer avatar oluşturma uygulaması olan Dollify, son derece sevimli avatarlar oluşturabileceğiniz bir uygulama. Oyuncak bebeklere benzer, oldukça tatlı avatarlar yaratabileceğiniz bu uygulama size arka planı olmayan, transparan, oldukça yüksek çözünürlüklü görseller sunuyor.

Bonus: 3D Avatar Creator

iOS sahiplerini de es geçmeyelim. 3D Avatar Creator iOS platformunda kullanabileceğiniz bir üç boyutlu avatar yaratma programıdır. Eğer avatarınızın üç boyutlu olmasını istiyorsanız ve iOS sahibiyseniz bu uygulamayı indirip keyifli zaman geçirerek avatar oluşturabilirsiniz.

Avatar oluşturmak için bilmeniz gereken en iyi 5 siteyi sizler için sıraladık. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel teknoloji ve oyun haberlerine erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.