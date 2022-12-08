Günümüzde artık yapay zeka nedir bilmeyen kalmadı. Yapay zeka artık hayatımızın her alanında bizimle. Özellikle de son dönemde artan yapay zeka uygulamaları ağzımızı açık bırakıyor. Yapay zekanın yükselişi ile beraber pek çok yaratıcı uygulama piyasaya sürülüyor. Son dönemdeki en başarılı yapay zeka uygulamalarından biri de Lensa. Sanatsal yönü kuvvetli yüzlerce avatara sahip olmak istiyorsanız bu uygulamayı deneyebilirsiniz. Eğer nasıl avatar oluşturulur bilmiyorsanız bu uygulama çok işinize yarayabilir. Lensa nedir, nasıl kullanılır merak ediyorsanız aşağıda sizler için detaylı bir şekilde anlattık.

Lensa Nedir?

Lensa 10-20 adet fotoğrafınızı kullanarak sizler için etkileyici avatarlar oluşturan bir uygulamadır. Lensa sizin yüklediğiniz fotoğrafları yapay zeka ile analiz eder ve farklı tarzlarda avatar oluşturur. Yüklediğiniz fotoğrafları kullanarak 50, 100 hatta 200 farklı avatar elde edebilirsiniz.

Belirtmekte fayda var ki basit ve etkili bir uygulama olan Lensa’nın avatar oluşturma özelliği ücretli bir hizmet. Lensa’nın ücreti ne çok ucuz ne de çok pahalı diyebileceğimiz bir şekilde seçilmiş. Lensa’nın 3 farklı ödeme seçeneği şu şekilde:

50 avatar (10 stilin 5 farklı varyasyonu) 87,99 ₺

100 avatar (10 stilin 10 farklı varyasyonu) 129,99 ₺

200 avatar (10 stilin 20 farklı varyasyonu) 174,99 ₺

Lensa Nasıl Kullanılır?

Lensa’yı indirdikten sonra alt kısımda yer alan “ Magic Avatars ” yazısına dokunun.

” yazısına dokunun. Örnek fotoğrafları inceleyin. Kabul edilmeyen fotoğrafları da inceleyin.

Gözlük olmayan, yüzünüzün net göründüğü, saçınızın yüzünüzü kapatmadığı, uzaktan çekilmemiş, çıplaklık bulunmayan; evcil hayvan ya da başka insanlarla çekilmemiş 10-20 adet fotoğrafınızı telefonunuzdan seçin.

Fotoğrafları seçtikten sonra cinsiyetinizi seçin.

Ödeme ekranı karşınıza çıkacak. Bütçenize ve isteğinize uygun bir seçim yapın. (50, 100 ya da 200 avatar)

Yaklaşık 40 dakika bekledikten sonra avatarlarınız hazır olacak.

İşte Lensa’yı kullanmak bu kadar basit.

Lensa kullanım kolaylığı ile de öne çıkan bir uygulama. Çok hızlı bir şekilde uygulamayı indirebilir, ardından seri bir şekilde fotoğraflarınızı seçebilirsiniz.

Lensa hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Lensa’yı kullanmayı düşünüyor musunuz? Lensa’nın oluşturduğu avatarları beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.