Avatar: Frontiers of Pandora Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Avatar: Frontiers of Pandora sistem gereksinimleri neler? Yeni Avatar oyunu kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Avatar: Frontiers of Pandora sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi elde edilmesi için hangi donanım bileşenlerinin gerekli olduğunu gösteriyor. Peki, etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan oyunda kasma ve donma problemleri yaşanmaması için ihtiyaç duyulan donanım bileşenleri neler?
Bu rehberde Massive Entertainment tarafından geliştirilen yeni Avatar oyununun minimum, önerilen ve ultra gereksinimleri dahil olmak üzere bazı soruları cevaplayacağız. Rehberimize göz atabilir ve Avatar: Frontiers of Pandora'yı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
Avatar: Frontiers of Pandora Minimum Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p 30 FPS
- Ayarlar: Düşük
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 /Intel i7 8700K
- Ekran Kartı: AMD RX 5700 8GB / NVIDIA GTX 1070 8GB / Intel ARC A750 8 GB (REBAR etkin)
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
Avatar: Frontiers of Pandora Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p 60 FPS
- Ayarlar: Yüksek
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600x / Intel i5 11600k
- Ekran Kartı: AMD RX 6700 XT (12 GB) / NVIDIA RTX 3060 Ti (8 GB)
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
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Günümüzde her PC oyuncusu, yeni çıkan ya da ilgisini çeken oyunların sistem gereksinimlerini kontrol eder. Bir oyunu satın almadan ve bilgisayarınıza yüklemeden önce sistem gereksinimlerini kontrol etmek son derece mühimdir.
Avatar: Frontiers of Pandora Ultra Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 4K 60 FPS
- Ayarlar: Ultra
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800x3D / Intel i7 12700k
- Ekran Kartı: AMD RX 7900 XTX (24 GB) / NVIDIA RTX 4080 (16 GB)
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
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Avatar: Frontiers of Pandora Kaç GB?
Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği Avatar: Frontiers of Pandora isimli oyunun bilgisayara yüklenebilmesi için en az 90 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama alanında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz.
Silme işlemi için program kaldırma yazılımı kullanabilirsiniz. Program kaldırma araçları, PC'deki oyunların ve programların pratik şekilde kaldırılmasına imkân tanıyor. Bu sayede yalnızca birkaç adım uygulayarak bilgisayarda kapsamlı bir temizlik gerçekleştirebilirsiniz.
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Avatar: Frontiers of Pandora Fiyatı
- PC fiyatı: 1.199 TL
- Xbox fiyatı: 1.450 TL
- PlayStation fiyatı: 1.399 TL
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Avatar: Frontiers of Pandora Çıkış Tarihi
Uzun süredir merak içerisinde beklenen Avatar: Frontiers of Pandora 7 Aralık 2023 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.
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Bu rehberde Avatar: Frontiers of Pandora kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Yeni Avatar oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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